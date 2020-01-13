《花蓮》卸下責任 蕭美琴：不用再被打壓

蕭美琴昨謝謝支持者的鼓勵，有退休老師難過到無法自拔，趴在汽車上哭泣。（蕭美琴競總提供）

2020-01-13 05:30:00

〔記者王峻祺／花蓮報導〕民進黨花蓮立委蕭美琴爭取連任失利，以四十．五三％得票率，輸給四十五．九六％的無黨籍傅崐萁，不過她仍憑著多年深耕，保住綠營在花蓮的基本盤。蕭美琴昨一早前往各後援會致謝，支持群眾一見蕭就落淚，讓她哽咽直呼「不要哭！」表示卸下責任和包袱，人生更輕鬆自由，自己為大家堅強這麼多年，終於不用再被糟蹋打壓；傅崐萁、國民黨黃啟嘉則也同步展開謝票行程。

哽咽感謝大家多年「牽成」

蕭美琴昨早先到新城後援會，看到支持群眾哭泣，趕緊安慰大家「不要哭。」但仍哽咽謝謝大家多年「牽成（台語，支持）」，要民眾不要為她流眼淚，強調現在卸下責任和包袱，人生更輕鬆自由。

蕭美琴說，自己為大家堅強這麼多年，大家也要為自己堅強，選前幾天看到很多的年輕人回家投票支持，代表花蓮下一代的想法理念，很有希望和機會，未來更要交棒給年輕人來做，希望大家也要支持政壇新秀。

應交棒年輕人 支持政壇新秀

蕭美琴談話過程，數度哽咽中斷，讓支持者見狀不捨大喊「美琴我愛妳。」蕭美琴感嘆「未來不用再被糟蹋、打壓，不用再被歧視。」她表示，不管未來怎麼樣，都會記得死忠支持者，一路支持著美琴，真的感恩在心。

是否續留花蓮 蕭美琴：先休息一下

她說，花蓮一直是較特殊地方，就連總統得票率也是，往好處想，剛來花蓮時，總統得票率只有二成二，現在已經到三成六，也不是完全沒有成長，但還要有更多的努力空間，花蓮需要下一個世代，感動的是，這次有好多年輕人回來，為自己的未來努力負責，年輕世代對花蓮來講很珍貴，花蓮的改變就要靠年輕人。

會後，媒體追問會繼續做花蓮媳婦嗎？蕭美琴回：「公婆已經決定不要我了，就休息一下吧！」

傅崐萁、黃啟嘉昨也進行掃街謝票

傅崐萁勝選即將重回立院，昨早與縣長徐榛蔚掃街謝票，面對媒體詢問是否有意重回國民黨或角逐立院龍頭寶座時，均笑而不答。但在聯訪時提到「目前任何政治分配、求位及利益都不再考慮範圍內，現在就是做好份內事，答謝鄉親。」黃啟嘉也一路從北區往南掃街謝票，表示未來將繼續努力，持續投入服務鄉親工作。

民進黨立委蕭美琴昨早前往各後援會致謝，支持群眾一見蕭就落淚，讓她哽咽直呼「不要哭！」。（記者王峻祺攝）

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