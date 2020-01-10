布條大戰 蕭美琴「惦惦投」 黃啟嘉「拒投花蓮王」

選舉進入最後倒數，爭取連任的立委蕭美琴推出「惦惦投」系列文宣，傅崐萁則是掛出搶救，黃啟嘉則是希望拒絕花蓮王。（記者王錦義攝）

2020-01-10 05:30:00

〔記者王錦義／花蓮報導〕選舉進入最後倒數，爭取連任的立委蕭美琴推出「惦惦投」系列文宣，包含看板、布條、貼紙、網路圖卡等等，主打「惦惦投給惦惦做事的人」；而國民黨候選人黃啟嘉則是打「勇敢的拒絕花蓮王一次」；無黨籍傅崐萁則是罕見的掛出「搶救」的布條，顯示立委選情三腳督的緊繃。

明天就是投票日，警方呼籲各陣營的支持者保持冷靜，不要有選舉暴力的情事發生，而今晚選前之夜，花蓮警方也將在市區金三角，從下午四點到晚上十點進行交通管制，請用路人提前改道。

蕭美琴文宣「投給惦惦做事的人」

蕭美琴以桃紅色為基礎，用漫畫畫出前方站著大批人群，有些人露出五官，有些則戴著口罩，象徵因各種因素，無法公開表態支持她的花蓮人，讓許多民眾看了心有戚戚。蕭美琴說，花蓮的政治氛圍特殊，常碰到一些朋友不方便公開表態，但私下對她表示支持，或是掃街時遇到鄉親姊妹，依附在她耳邊小聲說：「我會投妳，但不要跟別人講！」。

黃啟嘉期望鄉親 「勇敢拒絕花蓮王」

黃啟嘉則是以紅底布條掛出「讓我們勇敢的拒絕花蓮王一次」，另外也有藍色搶救布條。黃啟嘉日前在記者會中說，大家對花蓮王的共同想法，就是會投射到傅崐萁身上，「我想這是不是一種威權？每個人心裡自有一把尺」，期望鄉親選擇勇敢拒絕，拒絕並不代表對立，而是代表對等，勇敢表達言論自由，「花蓮人都是一家人，不是某一家的人。」

傅崐萁大量掛布條、買媒體廣告

傅崐萁則大量掛上「搶救傅崐萁」的布條，並大買媒體廣告，在地方報紙頭版、全國電視頻道，都可看到傅崐萁頻繁的廣告播出。傅崐萁說，請大家全力支持傅崐萁，絕對不能讓民進黨在立法院過半，請大家全力下架蔡英文，一起搶救中華民國。

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