花蓮永豐國小打造部落家屋 獲優績獎金500萬

花蓮縣永豐國小今年因投入傳統阿美族家屋重建，以天然資材完成二座「全自然」建築，獲頒教育部第二屆「原住民重點學校新秀園運動」績優學校。（永豐國小校長伍玉成提供）

2019-11-10 05:30:00

〔記者王峻祺／花蓮報導〕教育部公布第二屆「原住民重點學校新校園運動」績優學校得獎名單，花蓮縣永豐國小今年因投入傳統阿美族家屋重建，以天然資材完成二座「全自然」建築 ，並作為「部落教室」，用心將原民文化內涵融入校園空間改造，獲頒第一組、第一級績優，獎金新台幣五百萬元。

教育部國民及學前教育署，舉辦原民重點學校新校園運動，第一階段補助各校卅萬元，全台有九十六校獲補助，初審篩選出卅九所績優學校進入第二階段，並分三組評審，每組選出一個第一級、三個第二級、四個第三級及五個佳作，依序頒發五百萬、三百萬、二百萬及一百萬元獎金；其中花蓮永豐國小獲得第一級績優。

永豐國小去年先獲經費補助後，隨即投入傳統家屋重建，耗時三個多月，師生以樹幹取代鋼筋，黃藤、木樁作為釘子、茅草覆蓋屋頂，終於完成阿美族聚會所、廚房等二座「全自然」建築，並作為「部落教室」使用，還邀耆老入校為師，傳承文化。

校長伍玉成說，感謝族人支持，師生跟著族人搭建房舍，是體驗傳統文化實踐過程。

他說，原住民教育不只會在校內進行，也將與部落結合，五百萬元獎金會陸續與族人討論如何運用，初步計畫把傳統家屋建置得更完善，並在旁搭建廁所供民眾使用，校門口會建置入口意象，再搭起原民風候車亭。

花蓮今年共有六校獲獎，除永豐國小獲全國第一級外，光復鄉太巴塱國小、豐濱鄉豐濱國小、秀林鄉西寶國小、富世國小也獲第三級，豐濱鄉港口國小則得到佳作。

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