技能賽奪牌 花工3生保送國立科大

花蓮高工校長黃鴻穎（左二起）與得獎學生黃丞廷、黃閔杰及蔡宇宸等人合影。（花蓮高工提供）

2019-11-08 05:30:00

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮高工電機科高三生黃閔杰、黃丞廷及製圖科蔡宇宸，參加第四十九屆全國技能競賽，分別拿下兩金牌、一銅牌，三人除可晉級明年國際技能競賽國手選拔，還可技優保送國立科技大學，大讚「一技在手，受用無窮」，目標取得國手資格，為台灣爭光。

花工電機科黃閔杰、黃丞廷，今年一起拿下全國技能競賽「機電整合」職種金牌，獲得獎金十二萬元及技優加分四十％；製圖科蔡宇宸則奪下「CAD機械設計製圖」銅牌、獎金四萬元，技優加分卅％，三人皆可晉級明年國際技能競賽國手選拔，並取得台科大、北科大入學門票。

國風國中畢業的黃閔杰，當時以四A一B教育會考成績就讀花工，受老師黃啟彰鼓勵，立志當名選手。他說，為朝國手資格邁進，機電整合訓練幾乎全年無休，感謝能在競爭激烈的全國技能競賽中奪下金牌，明年一定要繼續努力，在選拔中脫穎而出。

另名金牌得主黃丞廷，父親也是花工電機科畢業校友，爸爸開心兒子成「學弟」，一入學就帶著黃丞廷到選手室找主訓主任黃啟彰報到。黃啟彰說，黃丞廷樂於思考、勤於創新，能在困難中勇於求教，三年來能力不斷提升，相當優秀。

奪下「CAD機械設計製圖」銅牌的製圖科蔡宇宸，因父母親在北部工作，每天都由七十歲外婆接送。他說，二年多來選手訓練，外婆每早七點送他到校，晚上九點接他回家，得獎第一時間，趕緊向外婆報喜，在電話中哽咽謝謝外婆「我做到了！」

花工校長黃鴻穎說，花工長期培養學生「動手實做」能力，感謝各職類指導老師的辛苦付出。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法