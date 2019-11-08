氣候變遷 花蓮農改場研發「抗逆境」品種

花蓮農改場因應氣候變遷的衝擊，投入保種工作，已蒐集原住民特色作物種類將近三百種品種系。（記者王峻祺攝）

2019-11-08 05:30:00

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮區農業改良場昨天發表氣候變遷研究，場長杜麗華強調，氣候變遷農業首當其衝，花蓮今年就有西瓜、箭竹筍及金針等作物明顯受到影響，為對抗天災，除研發多項硬體技術抗災，更移轉至生物科技，發展多項「抗逆境」新品種作物。

今年西瓜、箭竹筍及金針受影響

台灣農業受全球氣候變遷，包括天候異常、病蟲害等影響，農損金額連年攀升，花蓮農改場面對極端氣候愈演愈烈的情況下，配合農委會政策投入抗災，研發多項防災作物及技術，因應氣候變遷的衝擊。

研發抗病毒南瓜、抗雜草水稻

花蓮農改場長杜麗華說，已研發出數項抗逆境新品種，包括能同時抗三種病毒的南瓜及抗雜草的水稻品種；另投入保種工作，已蒐集原住民特色作物種類將近三百種品種系；為防範颱風危害，也開發出文旦防風罩及水平式防護網「百吉網」，減低青蔥三至四成損害。

農改場改良課長葉育哲說，今年花蓮共有三種作物受氣候變遷影響，導致農損，玉里、鳳林等地西瓜，因為連日雨勢造成瓜果生長太快，內部來不及成熟就損壞；箭竹筍則因前一年雨量少，今年筍心萌發慢、甚至未抽出；金針也因暖冬溫度不夠冷晚開。

金針花農陳錦竹說，今年確實受到氣候暖冬影響，除平地金針量少八成，山區所產的金針，也較去年減少三成，花期更延後廿五天，目前改良品種已由農改場協助輔導種植，仍在測試階段，期望未來可以降低晚開發生率。

杜麗華說，氣候變遷對農業影響巨大，面對極端氣候必須要技術先行，以確保糧食的產量及價格能保持穩定水準，作物遇災損，經勘災評估後，會由農委會公告列入救助對象，降低農民損失，花蓮農改場已投入研究，但研究需要時間，不會馬上看見成果，歡迎農民一同參與，提供第一線栽種經驗。

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