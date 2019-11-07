行醫偏鄉20載 花蓮門諾醫院副院長許明木獲醫療奉獻獎

從醫40年的花蓮門諾醫院副院長許明木，行醫近半時間，投身偏鄉部落斜弱視篩檢及近視防治工作，更募資提供免費配鏡服務，一貫手握視網膜鏡及眼底鏡問診的他，又被封作眼科「雙槍俠」。（記者王峻祺攝）

2019-11-07 05:30:00

〔記者王峻祺／花蓮報導〕從醫四十年的花蓮門諾醫院副院長許明木，行醫近半時間，投身偏鄉部落斜弱視篩檢及近視防治工作，更募資提供免費配鏡，一貫手握視網膜鏡及眼底鏡問診的他，被封作眼科「雙槍俠」，因長年為弱勢開啟「光明雙眼」的堅持，獲頒花蓮縣醫師公會第十二屆醫療奉獻獎。

守護花蓮弱勢雙眼

「醫療的極致，是用最簡單的方法，得到最正確的診斷，並給予最適當的治療跟處置。」許明木在廿年前，率全台之先，啟動花東「行動眼科醫院」，每月固定帶領四、五人團隊下鄉，推動視力保健，僅靠基礎視網膜鏡與眼底鏡，並搭配手提式細隙燈，克服環境限制，檢測屈光問題。

募資提供免費配鏡

許明木多年來穿梭部落、離島，為偏鄉孩童、長者及特教、教養院生與糖尿病視網膜病變者守護雙眼，還主動承接篩檢萬名三至六歲學齡前孩童，提高矯治成功比率。他說，因現在3C產品盛行，孩童使用率高，導致小一生的近視率已達廿％。

許明木說，視力是最常被家長忽略的健康指標，若沒有及早發現並矯治，影響的不只有健康，還有「學習能力」，看不清楚就容易降低學習意願，期盼透過偏鄉視力保健，改善近視情形，間接提高學習能力，翻轉弱勢家庭的困頓生活。

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