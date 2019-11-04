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首頁　>　花蓮縣

《花蓮》鯉魚潭蓋星級旅館 6日BOT招商說明會

2019-11-04 05:30:00

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮壽豐鄉鯉魚潭擁有秀麗景觀及豐富自然生態，花蓮縣府從二○一四年連續六年都舉辦「紅面鴨」，讓許多遊客想到鯉魚潭就想到「賞鴨」，花東縱谷國家風景區管理處將在本月六日下午二點，在觀光局旅遊服務中心舉行星級旅館BOT招商說明會。花東縱管處指出，鯉魚潭地處花東縱谷國家風景區最北端，觀光資源與遊憩活動相當豐沛，希望促進當地觀光遊憩品質、活絡在地觀光產業。

花東縱管處指出，開發面積約一千二百多坪，由業者投資興建四星級以上觀光旅館，基地在潭北商業區，全案委託專業機構以民間參與角度檢視及評估，基地環境具備開發為星級觀光旅館條件，希望考量觀光發展需求、最佳土地使用效益，引入低碳、深度體驗遊憩機能，並經位於鯉魚潭的池南部落會議同意興建。

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