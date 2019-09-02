韓國瑜花蓮競總開張 黨部糾紛主委缺席

2019-09-02

產權問題 前後任主委鬧糾紛

〔記者花孟璟／花蓮報導〕韓國瑜昨到彰化拜拜，由太太李佳芬到花蓮參加韓國瑜在花蓮的競選總部成立大會，花蓮縣長徐榛蔚現場拉著李佳芬的手站台力挺，不過目前花蓮縣黨部因為產權問題，前任民選主委及現任國民黨中央派任主委糾紛中，前任主委鄒永宏「坐鎮」指揮，現任主委張峻卻缺席，花蓮「大團結」氣氛顯得有些詭異！

張峻︰還是支持韓國瑜

對此張峻直言，都是鄒永宏藉機要混淆，把黨部當民眾服務社、國民黨花蓮縣全力支持韓國瑜兩件事摻在一起，請柬和登報廣告地點都寫「民眾服務社」，這種場子「我怎麼去」？他強調「我們還是要支持韓國瑜」，但現在黨部的事情他（鄒）很堅持、「講卡歹聽就是硬要乎伊佔去」，這部份已找律師研究要提告，先提告民事的部份釐清產權的問題。他認為，這樣一直鬧下去「很無理」還會傷害到國民黨，目前選擇不要硬碰硬，照理來走。

韓國瑜花蓮競選總部成立大會表定上午十點開始，但縣長徐榛蔚因參加其他活動，與李佳芬遲到一個多小時才到場，大批花蓮鄉親一早就到場頂著烈日等候，主持人則不斷鼓舞群眾「我們韓粉是不怕太陽的」！但天氣炎熱，支持者不耐久候只好四處找陰涼的樹下、建築物陰影躲避太陽！

李佳芬到場後，由花蓮縣長徐榛蔚陪同下，現場韓粉搶著和李佳芬握手。被問到「韓國瑜怎麼不來花蓮」？李佳芬說，因為他（韓國瑜）彰化有行程。她說，很謝謝榛蔚縣長、鄒主委領導，競選總部在花蓮成立揭牌，所以她特別來這邊謝謝花蓮鄉親支持。

成立大會 還有黑衣人快閃

韓國瑜花蓮競選總部成立地點就在國民黨花蓮縣黨部，不過請柬上標示的成立地點是「花蓮縣民眾服務社」。原來國民黨花蓮縣黨部前任主委鄒永宏為了「卡」現任官派主委張峻，稱縣黨部地上物已租給花蓮縣民眾服務社，日前還有黑衣人跑到縣黨部辦公室「泡茶」，當時縣黨部書記長胡慧君還嚇到報警。

昨天上午，縣黨部「前任」主委鄒永宏「坐鎮」縣黨部辦公室，坐在旁邊的是花蓮縣政府秘書長顏新章，縣長徐榛蔚也到場站台，上午「黑衣人」還成群到現場「快閃」；張峻則缺席。

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