馬太鞍溪北岸蓋第二防線 農民抗議：災後配合復耕卻被犧牲

佃農李建瑩說，好不容易配合農業部復耕，即將在7月收割，卻沒料到下場是農地將變成堆土的第二道堤防。（記者花孟璟攝）

水利署推動馬太鞍溪南岸光復堤防提升高規格堤防及第二防線，今天在光復國小舉辦首場公聽會，不過，北岸綜開段的農民等不及後續公聽會，今天有10多人抗議，批評水利署的防災工程以犧牲農民權益為代價。水利署第九河川分署長吳明華說，後續北岸綜開段也會舉辦公聽會，用地也將優先向地主協議價購。

公聽會後，記者跟著農民到鳳林綜開段高粱田，田裡飽滿的高粱穗在陽光下迎風搖曳，但汛期已至，隨時有可能遭棄土掩埋。佃農李建瑩說，水利署3月18日針對花蓮溪河川治理線修正，在鳳林鎮公所舉辦說明會後，不久農地就被插上紅旗，但事先完全沒通知農民；地主花蓮縣農會秘書說，她在2星期前接到電話通知「汛期到了要堆棄土」，痛批水利署強勢作風，等於直接犧牲農民。

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李建瑩說，他在農會地租36公頃種植高粱，去年9月堰塞湖洪水造成26公頃遭淹沒，後續依照農業部的指示，進行整地、復耕及使用有機肥，現在擔心隨時可能變成棄土場，看著已經進入抽穗期的高粱田，他只有心痛，但目前水利署只提到地主的協議價購，卻沒補償佃農的資金投入，希望水利署聽到卑微小農民的心聲，至少可以等到7月底高粱收割。

綜開段農民這個月組織成立土地權益自救會，發言人黃小姐說，養雞場貸款2.5億元都還沒付完，現在卻擔心土地和農場不保，希望政府如評估確實有徵收必要時，應該公平、合理、公開辦理補償，代耕農民的作物投入成本及損失也應計入，若無法得到答覆將會北上立院抗議。

對此，水利署第九河川分署長吳明華說，馬太鞍溪上游還有超過2億立方公尺土方，下週又有颱風靠近台灣，安全仍應優先考慮。綜開段目前堤防規劃是在既有馬太鞍溪超級堤防後方740公尺、花蓮溪堤段後方155公尺劃設河川範圍線，再往回推50公尺作為第二道堤防，目前依法向內政部報請先行徵用。

吳明華說，農民所說的「插紅旗」，意為河川範圍線最遠到這裡，因為考量農民可能不會看圖資，水利署才會先到場放樣插旗，目前陸續辦理地上物查估，預計6月份會與私有地主辦理土地徵用簽約，可能是因為通知只有針對地主，並未通知到佃農，已請地主提供出租名冊，一定會依照農民付出的成本進行補償。

鳳林綜開段農會地栽種契作高粱，卻有水利署插紅旗，並通知汛期到了準備要堆疏浚土方。（李建瑩提供）

馬太鞍溪光復堤段首場公聽會，現場的河川治理範圍圖吸引大批居民農民拿手機拍攝，光復鄉也有很多農民的農地位於北岸的綜開段。（記者花孟璟攝）

「我的地也在徵收範圍嗎？」老農拿手機拍河川治理範圍，焦急心情寫在臉上。（記者花孟璟攝）

鳳林綜開段的農會地栽種的高粱田，已經抽出飽滿的高粱穗，將在七月底收成。（記者花孟璟攝）

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