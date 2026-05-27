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    馬太鞍部落祈雨場吉利潭成為「囚砂區｣？ 水利署澄清：未劃入

    2026/05/27 17:22 記者花孟璟／花蓮報導
    馬太鞍溪南岸吉利潭聚落被規劃成囚砂區，目前還是災難景象。（記者花孟璟攝）

    馬太鞍溪南岸吉利潭聚落被規劃成囚砂區，目前還是災難景象。（記者花孟璟攝）

    水利署規劃在馬太鞍溪南北岸的高規格堤防後方，新建第二道堤防作為防線，然而，不僅用地取得方面引起居民不滿，馬太鞍部落耆老蔡智輝更憂心，部落傳統祈雨場吉利潭會變成囚砂區！對此，九河分署說，將舉辦多場公聽會，土地會參考市價進行協議價購，至於吉利潭並未被劃入河川區域內。

    經濟部水利署第九河川分署今天在光復國小舉辦「馬太鞍溪光復堤段高規格暨第二道防線系統性治理工程」第一場公聽會。水利署指出，馬太鞍溪南岸光復鄉將興建長度5515公尺的高規格堤防（寬50公尺），萬一再度發生堰塞湖、洪水擊破第一道堤防，為了防止洪水無限制往聚落漫流，將在第一道堤防後方約80至100公尺預留洪水區，再興建寬約30公尺、長4285公尺的第二道堤防，最後再將洪水導引進花蓮溪，讓馬太鞍溪河段能抵禦100年重現期的洪水流量。

    除了高規格堤防及第二道防線，光復鄉馬錫山段、大馬段等土地也放寬河川治理範圍，在吉利潭聚落河段規劃「囚砂區」，提高防洪韌性。

    但是，光復鄉民代表兼馬太鞍部落耆老蔡智輝、光復鄉民代表鄭萬正都說，吉利潭在馬太鞍部落具有文化及傳統的重要意義，因為這裡是部落傳統的祈雨場，以後大雨一來吉利潭是不是淹沒變荒地？這是部落最擔心的地方；光復鄉公所代表也說，吉利潭是遊客來到光復鄉必遊景點，景點毀了真的很可惜！

    鄭萬正批評，水利署做堤防前沒有跟地主協商，等於農民為了全光復鄉的安全犧牲土地，請問水利署還要用公告地價加4成徵收？並要求水利署應將北岸堤防拆除「還地於河」避免災害。

    水利署九河分署長吳明華說，因為上游還有2.4億方的土砂，因此水利署在下游規劃系列的防洪措施，馬太鞍溪南岸包括第一、第二道堤防及中間的洪水通路，總寬度是200公尺。他強調，不會採用公告地價徵收，將辦理協議價購，價格參考堰塞湖前的交易實價，再請專業估價師估價、送第三方公證單位確認後，將與居民召開協議價購會議。

    吳明華說，吉利潭沒有被劃入河川治理範圍內，至於吉利潭目前的施工土堤便道，未來在河床趨於穩定後，會協助鄉公所進行道路工程。

    光復鄉吉利潭經農業部水保署經費整理，變身漂亮的景區，上次堰塞湖災害幸運躲過沒有被淹。（記者花孟璟攝）

    光復鄉吉利潭經農業部水保署經費整理，變身漂亮的景區，上次堰塞湖災害幸運躲過沒有被淹。（記者花孟璟攝）

    水利署今天在光復國小公聽會，光復鄉代表鄭萬正批評，吉利潭變成囚砂區，以後是不是大水來就會變荒地？（記者花孟璟攝）

    水利署今天在光復國小公聽會，光復鄉代表鄭萬正批評，吉利潭變成囚砂區，以後是不是大水來就會變荒地？（記者花孟璟攝）

    從馬太鞍溪北岸看南岸光復鄉第一道堤防，全長超過5公里，被居民形容「萬里長城」，居民也希望納入景觀及部落文化元素。（記者花孟璟攝）

    從馬太鞍溪北岸看南岸光復鄉第一道堤防，全長超過5公里，被居民形容「萬里長城」，居民也希望納入景觀及部落文化元素。（記者花孟璟攝）

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