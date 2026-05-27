花蓮警台9線攔毒駕 驚見30大袋5000支彩虹毒煙

花蓮縣警察局新城分局昨晚執行「查緝毒駕擴大臨檢」專案，在台9線新城段成功起獲高達30大袋、共5445支的第三級毒品「彩虹煙」。（警方提供）

花蓮縣警察局新城分局昨晚執行「查緝毒駕擴大臨檢」專案，在台9線新城段成功攔截一名涉嫌毒駕的21歲吳姓男子。警方隨後在車內後車廂及隨身包包中，起獲高達30大袋、共5445支的第三級毒品「彩虹煙」，總毛重達8686公克，創下全台單一案件查獲彩虹煙的最高數量紀錄，全案依公共危險罪嫌及毒品危害防制條例移送法辦。

新城分局今指出，昨晚九點多，路檢勤務即將結束收隊前，員警在台9線新城段攔查到一輛可疑汽車。當時駕駛吳姓男子神情慌張、言詞閃爍，且車內散發毒品異味，具明顯毒駕徵候。經查，年僅21歲的吳男為警方列管的毒品人口，當員警要求配合進行唾液毒品快篩時，吳男當場拒絕檢測。

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由於吳男已被認定無法安全駕駛，警方當場依公共危險罪之準現行犯將他逮捕。隨後員警對吳男車輛執行附帶搜索，打開後車廂時赫然發現大量新興毒品「彩虹煙」，現場共查扣三十大袋毒品，另查獲愷他命K盤、電擊棒一支以及疑似販毒不法所得現金等證物。

花蓮縣警察局統計，今年截至5月24日止，全縣共查獲毒品案件277件、查獲271人，其中第二級毒品查扣重量較去年同期增加31%；另查獲毒駕案件31件，顯示警方針對新興毒品、毒駕及供毒網絡持續強化查緝，已逐步展現成效。

花蓮縣警察局長范織坤強調，近年彩虹煙、依托咪酯煙彈等新興毒品包裝鮮豔，容易吸引青少年誤食，施用後駕駛車輛更如同道路上的不定時炸彈。本次查獲的彩虹煙數量龐大，警方將持續針對台9線、蘇花路廊及易滋事場所加強攔檢，並採取「藥頭指定打擊」全力向上溯源，從源頭阻斷毒品進入社區。

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花蓮縣警察局新城分局昨晚執行「查緝毒駕擴大臨檢」專案，在台9線新城段成功起獲高達30大袋、共5445支的第三級毒品「彩虹煙」。（警方提供）

花蓮縣警察局新城分局昨晚執行「查緝毒駕擴大臨檢」專案，在台9線新城段成功起獲高達30大袋、共5445支的第三級毒品「彩虹煙」。（警方提供）

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花蓮縣警察局新城分局昨晚執行「查緝毒駕擴大臨檢」專案，在台9線新城段成功起獲高達30大袋、共5445支的第三級毒品「彩虹煙」。（警方提供）

花蓮縣警察局新城分局昨晚執行「查緝毒駕擴大臨檢」專案，在台9線新城段成功起獲高達30大袋、共5445支的第三級毒品「彩虹煙」。（警方提供）

花蓮縣警察局新城分局昨晚執行「查緝毒駕擴大臨檢」專案，在台9線新城段成功起獲高達30大袋、共5445支的第三級毒品「彩虹煙」。（警方提供）

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