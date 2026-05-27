豐濱鄉開冰箱了！ 花蓮豐濱音樂市集暑假登場

豐濱鄉暑假即將開冰箱，鄉公所舉辦暑假音樂市集，前往台北花博宣傳。（圖由豐濱鄉公所提供）

原民愛玩諧音梗，豐濱鄉常被笑稱封冰箱，但暑假的豐濱鄉敞開冰箱，鄉公所打造「豐濱製造」品牌，串聯音樂、市集與山海遊程，暑假與遊客相約豐濱鄉，7月11日至12日將舉辦山海音樂市集，公所也北上前往台北圓山花博公園舉辦行銷活動。

「暑假一起走進豐濱，感受東海岸山海魅力與部落文化」！豐濱鄉長邱福順表示，豐濱鄉自2019年起推動「豐濱製造」品牌，透過地方品牌整合，行銷豐濱的產業、文化與觀光特色，目前已建立「豐濱米、豐濱水牛、豐濱黑豆、豐濱印加果、豐濱白蝦及豐濱遊程」等6大證明標章，並持續投入地方產品研發與產業輔導。

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其中「豐濱牛琴酒」今年更獲得國際琴酒大獎肯定，展現豐濱地方品牌逐步被國際看見。邱福順今天說，上週六豐濱鄉公所率部落頭目前往台北圓山花博，行銷豐濱的山海景觀、部落文化及地方特色介紹給更多國內外朋友，盼進一步帶動東海岸觀光與地方產業發展。

「暑假到豐濱鄉，將熱情開冰箱款待遊客」！邱福順說，推廣東海岸夏季觀光與部落文化，今年暑假在7月11日至12日在豐濱溪出海口舉辦「2026豐濱音樂市集」，邀請舞思愛、阿布絲、AZ李孝祖、黑旋風等20組歌手及演出團隊接力登場，演出內容涵蓋族語創作、原民流行音樂、饒舌及樂團等多元類型，打造屬於東海岸的夏季山海音樂盛會。

此外，7月中旬至8月期間，豐濱各部落也將陸續舉辦豐年祭活動，結合部落文化、美食、市集及山海旅遊內容，部落豐年祭詳細時間可參閱豐濱鄉公所網站公告。

由於豐濱鄉在東海岸，只有公共汽車運輸，沒有鐵公路可達，因此鄉公所今年推出「花蓮火車站直達豐濱」接駁服務外，也將持續推出結合部落體驗與在地遊程的「小旅行接駁專車」，並同步整合「吃、住、玩、遊程」等觀光資源，讓民眾無須自行開車，也能輕鬆深入東海岸旅遊。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

豐濱鄉阿美族部落青年抬著檳榔、米酒，把傳統豐年祭前報訊息儀式帶去台北。（圖由豐濱鄉公所提供）

豐濱鄉文創商品。（圖由豐濱鄉公所提供）

東海岸阿美族人CHILL的生活模式，體現在在地農產品及工藝品特色，吸引民眾體驗。（圖由豐濱鄉公所提供）

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