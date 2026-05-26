鳴笛救人遇車禍！花蓮救護車執勤過路口 騎士攔腰撞擦傷

花蓮縣吉安鄉中正路一段與仁里一街口，前晚發生一起救護車與機車碰撞事故。（警方提供）

花蓮縣吉安鄉中正路一段與仁里一街口，前晚發生一起救護車與機車碰撞事故。花蓮縣消防局仁里分隊救護車接獲報案準備前往救護一名酒醉路倒男子，不料在開啟警報器行經路口紅燈減速通過時，遭綠燈直行的18歲林姓男騎士攔腰撞上。這起事故造成林男倒地、身體多處擦挫傷，所幸送醫治療後並無大礙，雙方駕駛均無酒駕，詳細肇事原因仍待警方進一步釐清。

吉安警分局今指出，一名常路倒的男子24日晚間騎腳踏車回家途中，再度因酒醉倒在路邊，路過民眾見狀趕緊撥打119報案。花蓮縣消防局獲報後派遣救護車，由36歲巫姓消防員駕駛，沿中正路一段由南往北直行，沿途開啟警報器與警示燈趕往救護現場。

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不料，當救護車快抵達現場、行經中正路一段與仁里一街口（仁里橋）時，前方號誌雖為紅燈，巫姓消防員已依規定放慢速度準備通過，此時，18歲林姓男子騎普通重型機車，正沿著仁里一街由西往東方向綠燈直行，疑似因車速過快來不及煞車，兩車直接在路口中央發生強烈碰撞。

強烈撞擊導致林姓騎士當場連人帶車倒地，身體多處擦挫傷，救護車被迫中斷任務。警消獲報後不敢大意，立即派員馳赴現場處置，並緊急加派另2輛救護車到場支援，分別將原本酒醉路倒的男子，以及受傷的林姓機車騎士送醫救治，所幸兩人經醫治後皆無生命危險。

吉安分局呼籲，民眾駕駛車輛行經路口時，應隨時注意路況並減速慢行。若遇到執行緊急任務的消防車、救護車、警備車等特種車輛開啟警示燈及警報器時，依法具備優先通行權，其餘車輛不論路口號誌為何，皆應立即提高警覺並減速禮讓救護車輛先行，共同維護黃金救援時間與執勤安全。

花蓮縣吉安鄉中正路一段與仁里一街口，前晚發生一起救護車與機車碰撞事故。（民眾提供）

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