年底選戰厚植基層 花蓮綠營提名人數創歷史新高

民進黨花蓮縣黨部今天舉行議員、代表及村里長提名記者會，各項選舉提名人數合計21人，創下花蓮綠營歷史新高。（記者王錦義攝）

民進黨花蓮縣黨部今天（26日）舉行議員、代表及村里長提名記者會，各項選舉提名人數合計21人，創下花蓮綠營歷史新高。縣黨部主委嚴献宗說，民進黨要在花蓮厚植基層的實力，扎穩根基，相信以這樣的方式，民進黨這棵樹可以長得更穩、更茂盛，也能有更多監督的聲音，花蓮才會更好、更進步。

花蓮縣議會目前民進黨籍議員僅有三席張美慧、胡仁順及林則葹，沒有尋求連任的張美慧這次擔任「Team Hualien」團隊的榮譽主任委員，期盼有市長、議員及立委選舉經驗的張美慧擔任隊長，以隊長的角色傳承經驗，帶領這21名參選人全壘打。

請繼續往下閱讀...

嚴献宗說，2026年地方選舉，民進黨花蓮縣黨部第一波提名，將提名今天的21名參選人，這也是花蓮民進黨有史以來提名最多參選人的一次，這21名參選人，有老將、有新秀，來自士農工商各個社會領域，而且相當年輕，是最有行動力、沒有包袱、真正可以代表民意的陣容。

縣議員第一選區提名原則採取選區「現任+1」的模式，通過黨內初選的提名人有胡仁順、莊依婕及田珍綺三人，第三選區則是提名現任議員林則葹，以及六屆吉安鄉民代表的蘇文將轉換跑道參選議員，還有過去前立委蕭美琴辦公室的助理陳思伃等六人。

鄉鎮市民代表部份，花蓮市提名現任第三選區代表歐彥志，花蓮市第一選區提范姜凱鉞名、第二選區（北濱）提名賴子羚，第四選區提名湯茹蘭、彭鈺茹及黃首崴三人；吉安鄉第一選區提名羅勤翔；瑞穗鄉第一選區提名邱治翔；富里鄉第三選區提名現任代表潘務本等合計九人。

村里長部份，花蓮市民生里已經連任七屆的吳明崇，繼續挑戰連任，民享里提名這次參選人中最年輕、年僅28歲的張翊菲，民勤里提名郭映彤，主農里提名賴宗韋，國風里提名潘美雲；玉里鎮啟模里則是提名現任里長陳文祥等合計六人。

民進黨花蓮縣黨部今天舉行議員、代表及村里長提名記者會，村里長提名六人。（記者王錦義攝）

民進黨花蓮縣黨部今天舉行議員、代表及村里長提名記者會，縣議員提名六人。（記者王錦義攝）

民進黨花蓮縣黨部今天舉行議員、代表及村里長提名記者會，鄉鎮市民代表提名九人。（記者王錦義攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法