花蓮和平港獲海洋有效保育區認證 復育珊瑚驚見保育貝

硨磲貝是珊瑚礁健康程度的關鍵指標。根據監測數據顯示，和平港內擁有諾亞、長硲磲等。（台泥提供）

位於花蓮和平工業區的台泥和平工業港，日前獲海委會認證為台灣首批「海洋有效保育區（OECMs）」，成為全台首座獲得此項認證的港口，也是目前宜花東唯一接軌聯合國2030保育目標的場域。海委會指出，該港口因具備獨特生態價值，並提供受脅物種棲息空間，因而通過審查，展現經濟開發與生物多樣性兼顧的非典型保育成效。

和平港因採取內挖式設計，意外成為東部黑潮漂流珊瑚卵棲息與附著的場域。港區近年利用低碳水泥打造生態方塊，支撐斷枝珊瑚再生，逐漸形成珊瑚生態系。目前港區內共記錄到160種珊瑚、218種魚貝類，甚至發現長硨磲、鱗硨磲等受華盛頓公約保育的野生大型貝類，其硨磲貝密集度居全台之冠，豐富的珊瑚魚貝類資源可做為海洋物種的「種原庫」。

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地理位置上，和平港珊瑚棲地位於宜蘭粉鳥林與花蓮石梯坪之間，銜接了長達117公里東海岸海洋生態棲地的斷層，豐富的物種資源可作為海洋物種的「種原庫」。海委會主委管碧玲在授證典禮中指出，工業區過去多與水泥、貨輪連結，但該場域展現了珊瑚、魚群與復育行動，肯定企業主動投入創造產業與海洋生態共好的模式。

有效保育區（OECMs）為聯合國重要永續倡議，其精神是在傳統保留區外，由政府、企業與民間組織主動建立並管理生物多樣性保育區。和平港依照《海洋保育法》規範，規劃核心區9.89公頃、緩衝區27.61公頃及永續利用區5.8公頃，共計43.3公頃納入管理，以兼顧原有的港區營運、監測與生態保育需求。

和平港自2022年起成為全台首座港埠型環境教育場所，推動親子與科普課程。地方秀林鄉和平村長董蓮怡說，得知家鄉港口被列入OECMs感到驕傲。業者指出，未來將定期檢討生態系復育管理計畫，串聯周邊關鍵棲地，延伸東海岸海洋保護網絡，推出季節限定的陸海空深度生態導覽遊程。

和平港莊炳煌總經理率領和平工業區專用港經營團隊和台泥永續辦公室團隊接受海委會頒獎。（台泥提供）

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