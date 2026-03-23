花蓮赤膊刺青男強拉車門 女駕駛僵持嚇壞「好在沒帶小孩」

有民眾貼文在花蓮市區遇到刺青男強拉車門。（民眾提供）

花蓮市福建街驚傳隨機騷擾事件！一名來自台東的女子昨（22）日下午在自助洗衣店前停車時，突遭一名赤裸上半身、露出刺青的陌生男子衝上前強拉車門，雙方甚至一度隔著車門「拉扯僵持」。花蓮警分局獲報後透過網路巡邏主動介入，目前已掌握該名男子身分，將主動約談到案以釐清犯案動機。

受害女網友在臉書社群發文指出，當天她從台東開車到花蓮探親，前往花蓮市區福建街某洗衣店拿衣服。未料車子才剛停妥，一名形跡可疑的男子竟突然衝向駕駛座試圖強開車門，女子驚覺異狀迅速鎖門，但因副駕駛座車門在下車過程中未關緊，雙方一度在路邊發生拉扯，行車紀錄器也清楚錄下刺青男狂拉車門的刺耳聲響，場面十分驚悚。

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受害女子說，當時真的被嚇傻了，趁著男子進入店內的空隙，趕緊叫嫂嫂上車脫離現場。她強調，「好在車上沒帶小孩，不然後果不堪設想」，雖然事後已返回台東，考量並無實質傷害而不願提出強制罪告訴，但仍決定將影片PO網，提醒出入附近的民眾務必提高警覺。

花蓮警分局指出，警方在執行網路巡邏時發現此貼文，隨即主動聯繫原PO了解經過，並透過監視器畫面比對，現已查獲該名男子的身分。雖然當事人暫不提告，但警方為維護社區治安，仍將積極約談該男子到案說明。警方呼籲，民眾若遇任何可疑、滋擾或違法情事，應立即撥打110報案，並建議駕駛人停車後應養成隨手鎖門的習慣，以維護自身安全。

有民眾貼文在花蓮市區遇到刺青男強拉車門。（民眾提供）

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