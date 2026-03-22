花蓮梅農苦等無雨 部份農園「一顆梅子都沒結」報農損

花蓮縣府農業處實地勘查，確認受損面積約15公頃、平均損害30％，農民可申請每公頃6萬2000元補助。（花蓮縣政府提供）

花蓮縣富里鄉是全縣梅子的主要產區，今年降雨不足導致作物出現開花後著果不良情形，有的梅園甚至出現「一顆梅子都沒長」的情況，讓農會直呼「從沒見過這麼嚴重的農損」，經縣府現勘評估確認平均損害程度約30％，已達天然災害現金救助標準，向中央提報爭取後，農業部已公告每公頃救助金額為6.2萬，梅農即日起至4月2日可至鄉公所申請。

每年3至4月為東部青梅產季，富里鄉為花蓮主要產區，梅園多分布於海岸山脈，種植面積約70公頃，並由農會輔導有機產銷班，年產量逾100公噸。富里鄉農會總幹事張素華指出，去年12月底與今年1月底梅花期缺乏降雨，導致授粉與著果不良，今年整體結果率普遍不到3成，甚至有果園「一顆梅子都沒長」，是罕見的遲發性農損。

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張素華說，過去雖偶有乾旱影響，但未曾如此嚴重，今年幾乎等同「零產量」；以農會竿採梅保價收購每公斤22.5元計，加上農民自行販售、加工收益及投入成本，整體損失恐逾百萬元。農業部近年協助媒合蜜餞加工業者，收購富里竿採梅與手採梅做成加工食品，今年因產量銳減，農民憂心無法履約，只能向鄰近玉里、瑞穗及台東海端等地尋求供應，盼減輕衝擊。

縣府農業處已會同花蓮區農業改良場、農糧署東區分署實地勘查，確認受損面積約15公頃、平均損害30％，達現金救助門檻，成功向中央爭取列入今年1至2月乾旱（遲發性）農業天然災害救助地區。農業處長陳淑雯說，符合資格種梅農民可申請每公頃6萬2000元補助，並可辦理低利貸款；申請期限至4月2日，須備妥相關文件向土地所在地公所提出受災證明。

富里鄉公所指出，申請1-2月乾旱（遲發性）災損補助的農民請留存災害照片，除備妥相關申請資料，請農民在災後儘速拍攝受損作物照片，並在紙上寫上姓名+地段號+日期（如附圖）並且包含「近景」、「中景」與「遠景」受損照至少各一張，以作為災損判定參考依據。為提升行政效率並落實災損查證，鼓勵農民多加利用「農產業天然災害現地照相App」，可即時記錄作物損害情形並上傳備查，有助於加速後續勘查作業。

花蓮縣府農業處實地勘查，確認受損面積約15公頃、平均損害30％，農民可申請每公頃6萬2000元補助。（花蓮縣政府提供）

受去年12月及今年1月降雨不足影響，花蓮縣富里鄉青梅出現開花後著果不良情形，不僅平均結果率低於3成，還有梅園出現「一顆梅都沒長」的情況，嚴重衝擊今年產量。（富里鄉公所提供）

受去年12月及今年1月降雨不足影響，花蓮縣富里鄉青梅出現開花後著果不良情形，不僅平均結果率低於3成，還有梅園出現「一顆梅都沒長」的情況，嚴重衝擊今年產量。（富里鄉公所提供）

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