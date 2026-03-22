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    首頁 > 花蓮縣

    蕭美琴邀歐洲使節訪花蓮 參加瑞穗柚花追香路跑

    2026/03/22 09:39 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮縣瑞穗鄉農會今天早上舉行「2026 柚花追香路跑-瑞穗場」，副總統蕭美琴也親自參加。（記者游太郎攝）

    花蓮縣瑞穗鄉農會今天早上舉行「2026 柚花追香路跑-瑞穗場」，副總統蕭美琴也親自參加。（記者游太郎攝）

    花蓮縣瑞穗鄉農會今天清晨舉行「2026 柚花追香路跑-瑞穗場」，副總統蕭美琴也親自參加完成6公里的迷你馬行程，選手號碼「6666」象徵順順利利；蕭美琴已經多年參加瑞穗柚花追香路跑，今年還特別邀請多位歐洲駐台代表一起參加，力挺花蓮，一同振興地方產業。

    瑞穗鄉柚花追香馬拉松自2019年開始舉辦，主辦的瑞穗鄉農會與同樣產文旦柚的麻豆區農會合作，3月15日在台南麻豆開跑，今天則邀請各地選手一起到花蓮參與賽事，參賽者漫步在億萬朵的柚花海中，迎面撲鼻的迷人柚花香，感受與享受瑞穗的天然美景，希望透過路跑活動，讓大家更認識在地特色，同時推廣文旦柚產業。

    蕭美琴一連二天邀請多位歐洲駐台代表到花蓮，昨天先前往慈濟靜思堂聽取防災士訓練簡報，隨後前往馬太鞍溪橋及堤防工程現場，了解光復當前重建進度與後續修復計畫；並參觀「林田山文化園區」以及體驗「馬太鞍濕地巴拉告生態」，盼透過國際交流與實地參訪，吸引更多遊客來到花蓮，認識花蓮之美。

    花蓮縣瑞穗鄉農會今天早上舉行「2026 柚花追香路跑-瑞穗場」，副總統蕭美琴也親自參加。（記者游太郎攝）

    花蓮縣瑞穗鄉農會今天早上舉行「2026 柚花追香路跑-瑞穗場」，副總統蕭美琴也親自參加。（記者游太郎攝）

    花蓮縣瑞穗鄉農會今天早上舉行「2026 柚花追香路跑-瑞穗場」。（記者游太郎攝）

    花蓮縣瑞穗鄉農會今天早上舉行「2026 柚花追香路跑-瑞穗場」。（記者游太郎攝）

    花蓮縣瑞穗鄉農會今天早上舉行「2026 柚花追香路跑-瑞穗場」。（記者游太郎攝）

    花蓮縣瑞穗鄉農會今天早上舉行「2026 柚花追香路跑-瑞穗場」。（記者游太郎攝）

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