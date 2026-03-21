議員憂「申請中的原民保留地變土方暫置區」？蕭美琴允加強溝通

副總統蕭美琴（中）到災區關心的同時，也邀請歐洲國家代表到花蓮體驗箭筍產業及風光。（記者花孟璟攝）

馬太鞍溪堰塞湖洪災迄今超過半年，由於上游持續有土方下移，水利署規劃在馬太鞍溪北岸340公頃作為土方暫置區，18日在地方說明會時引發反彈，因當中涉及許多申請中的原民保留地。副總統蕭美琴今天到災區關心重建進度時，原住民議員蔡依靜也到場陳情，對此蕭美琴要求相關單位，務必與災民做好訊息溝通。

經濟部水利署署長林元鵬指出，目前馬太鞍溪土方持續下移，水利署規劃每年清理1500萬立方公尺的土砂，然而東砂北運、在地營建土方利用的消耗量遠不及土方增加速度，除了希望擴大東砂北運的去化速度，也將擴大既有180公頃暫置區至340公頃，將可堆置土方5到6千萬立方公尺，未來每年可緩慢去化。

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副總統蕭美琴今天下午前往災區了解重建最新進度，聽取行政院公共工程委員會副主委李怡德、以及水利署、內政部國土署、公路局簡報，除了關心橋梁最新進度，針對大量砂石去化及東砂北運、中繼屋需求、農田灌溉水等細部問題，鉅細靡遺提問。

光復鄉阿美族議員蔡依靜也趕到現場陳情，蔡依靜說，馬太鞍溪北岸目前仍有很多族人申請原住民保留地，這數十年來，縣府曾規畫開發愛狗樂園、賽車場，族人一次又一次抗議擋了下來，但18日在水利署開地方說明會時，卻沒有說明「以地易地」等其他選項，引起極大反彈，希望政府盤點國有土地的進度及資訊透明化，族人才能安心重建。

對此蕭美琴說，目前包括退輔會、國有財產局，都有在盤點閒置農地，她要求中央單位進行各項方案時，要強化與地方的溝通，讓大家更充分了解，資訊也要透明。

公路局長林福山說明，馬太鞍溪橋共規劃8座橋墩且採用全套管基樁工程，採全鋼板包覆及門架式設計，強化結構抵抗洪水巨石衝擊、抗強震，最後一組將於本月底完成安裝，整體橋梁下部結構6月完工，4月起最大突破進展為啟動上構工程，目標是年底前北上線單線雙向通車。

蕭美琴說，今年汛期將至，希望包括堤防、水利設施及橋梁等各種工程都做好準備，新的馬太鞍溪橋將比舊橋「更長、更寬、更高、更穩」，疏濬更是浩大工程，目前行政院每週在光復鄉開會彙整，並追蹤最新進度，就是希望讓災民看到具體成果，避免重大災害再度發生。

蕭美琴也說，這次除會勘工程及重建進度，也邀請長期關心台灣社會韌性、防災韌性的幾個歐洲國家代表到花蓮，災區後續還有長期的產業、農村及觀光復建工程，這次將品嘗在地箭竹筍、參加年度螢火蟲季，也希望各國看到花蓮的美麗，吸引更多遊客認識花蓮。

光復鄉選出的縣議員蔡依靜向副總統蕭美琴陳情，希望能重視原民對原民保留地的訴求。（記者花孟璟攝）

馬太鞍溪復建橋梁最新進度，將於本月底完成橋墩基樁工程，4月起開始上部結構工程，年底將可如期完成北上線單線雙向通車。（記者花孟璟攝）

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