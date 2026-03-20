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    首頁 > 花蓮縣

    花蓮高中生簽賭欠39萬 嫌犯校門口丟傳單「讓你臉丟到學校」

    2026/03/20 16:36 記者花孟璟／花蓮報導
    風一吹傳單散落在校門前的大馬路，老師出去查看發現竟然是恐嚇學生的傳單，立刻報警。（民眾提供）

    風一吹傳單散落在校門前的大馬路，老師出去查看發現竟然是恐嚇學生的傳單，立刻報警。（民眾提供）

    花蓮市區某高中前天（18日）中午一名男子跑到校門口丟恐嚇傳單，內容「小朋友欠債跑路、讓你丟臉丟到學校」，警方4小時後逮到21歲江姓男子。江男供稱，要不是該生玩球版運動賭博欠38.8萬，他也不會特地從台中開車到花蓮找人！

    18日中午12點多，花蓮市某高中校門口一輛黑色轎車疾馳而過，還從車上丟下大把傳單，上面斗大標題「尋人啟事」，更曝光未成年學生網路生活照「各位同學，看看這是你們的好同學」、「小小年紀欠債跑路，自己做的事不敢承認、鬼話連篇，牽拖家裡出來處理還搞失蹤」等字樣。

    由於學校中午時間未開放學生外出，老師發現狀況趕快報警，警方透過調閱監視器畫面啟動圍捕攔截，下午4點在台東逮到涉嫌丟傳單的21歲江姓男子。

    面對警方偵訊，來自台中市的江男否認自己「做球版」（經營地下運動賭盤），他只是小弟。江姓男子說，該17歲高中學生欠賭債38.8萬元，欠錢不還，要找他還被封鎖拉黑、拒不聯絡，才會17日大老遠從台中開車到花蓮，18日中午丟傳單後就從南迴獨自開車回中部，沒想到那麼快就被抓。

    雖然台灣有合法的運動彩券，但坊間盛行「玩球版」地下賭盤，透過網路簽賭NBA、大聯盟、WBC世界大賽等，因玩法多、賠率高吸引賭客。

    花蓮警分局指出，當事人17歲學生對網路簽賭一概不認，說沒有簽球版，由於江姓男子透過傳單造成被害者心生恐懼，警方依恐嚇罪嫌將江姓男子函送花蓮地檢署偵辦，也將聯合中部地區警方往上追溯簽賭集團。

    警方4個小時後捉到涉嫌丟傳單的21歲江姓男子，但江男否認自己有做球版等經營簽賭行為。（警方提供）

    警方4個小時後捉到涉嫌丟傳單的21歲江姓男子，但江男否認自己有做球版等經營簽賭行為。（警方提供）

    民眾撿到傳單，內容詆毀學生不學好還欠債跑路。（民眾提供）

    民眾撿到傳單，內容詆毀學生不學好還欠債跑路。（民眾提供）

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