季連成關心萬榮明利災區 替水利署講公道話「沒有甚麼好責備」

季連成將軍徒步進入滿地淤泥的明利村。（記者花孟璟攝）

行政院政務委員季連成今天重回花蓮，視察鳳凰颱風造成馬太鞍溪堰塞湖水量加大，造成萬榮鄉明利村臨時堤防發生溢流災情，並視察堤防現況，對於外界指責水利署沒有防堵堤防末端釀災，對此季連成說，他要替水利署團隊「持平說幾句話」，換個角度思考的是這次鳳凰颱風光復鄉幾乎沒有災情，顯示堤防工程夠確實，這次萬榮臨時堤確實高度不夠，未來會加強。

季連成認為，水利署團隊在這次馬太鞍溪的工程與防汛工作上已經「鞠躬盡瘁」，不該受到責備。水利署團隊先前在光復鄉所做的防汛工程，這次成功抵禦了災害，修建的2860公尺臨時堤防安然無恙，沒有遭受任何破壞，由於這項工程的成功，光復這次根本沒有明顯災情。季連成強調，這證明他們之前所做的工程「很OK的，沒有問題」。

他認為，水利署在馬太鞍溪下游的疏濬工程做得非常快，建立了長約800公尺的深水槽，寬度60公尺、深5公尺，讓水下來後能按照深水槽往下方順利流動。

另外，季連成又說，針對2860公尺的堤防，水利署建立了三層防線，包括第一道防線消波塊（也就是鼎塊）、第二道太空包，最後混凝土用鋼網固化。

季連成說，經過了解，淹水原因是低窪的涵管便橋，水沖下來後涵管被堵塞，最終導致橋樑被沖毀，造成上游水位提高，歸因於地勢和極端雨勢。

季連成明確表示，他認為水利署團隊這次為政府和馬太鞍溪的疏濬與堤防工作居功厥偉，因此他「要持平的講」，不認為水利署有任何應當被責備的地方 。

他也比喻，就像是在判斷一場棒球比賽時，雖然打者最後被三振出局，但裁判指出他在前幾次打席中已經成功打出多支安打並盡了全力，因此不該只因為最後的失誤而全盤否定他的表現。

萬榮鄉明利村有10多戶民宅被淹沒半樓到一樓高。（記者花孟璟攝）

季連成（紅背心）一行人涉水徒步視察災區明利村民宅狀況。（記者花孟璟攝）

季連成視察萬榮鄉明利村堤防溢流災區。（記者花孟璟攝）

季連成聽取萬榮鄉長梁光明說明災區現況。（記者花孟璟攝）

