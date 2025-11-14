為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 花蓮縣

    內政部：解職中配村長鄧萬華依法有據 花縣府無另行解釋空間

    2025/11/14 23:07 記者李文馨／台北報導
    今年8月1日被解職的中國籍富里鄉學田村長鄧萬華，向花蓮縣府提出訴願後，縣府訴願審議委員會決議撤銷富里鄉公所原處分。（資料照，記者花孟璟攝）

    今年8月1日被解職的中國籍富里鄉學田村長鄧萬華，向花蓮縣府提出訴願後，縣府訴願審議委員會決議撤銷富里鄉公所原處分。（資料照，記者花孟璟攝）

    首次上稿 20:35
    更新時間 21:27 （導言調整、補充背景）

    花蓮縣中配村長鄧萬華因國籍問題遭解職，鄧向花蓮縣政府提出訴願，縣府訴願審議委員會上月決議撤銷原處分。內政部表示，解職處分於法有據，國籍法已明文規定民選公職應於就職前辦理放棄中華民國以外的國籍，並於就職之日一年內完成放棄並提出佐證資料，地方政府並無另行解釋的空間，將再行文富里鄉公所應依國籍法及中央主管機關的解釋辦理解職。

    內政部今年初查核確認全國有5名村里長具中華人民共和國國籍，因此去函要求鄉鎮市公所依照「國籍法」第20條予以解職，鄧萬華今年8月1日被富里鄉公所解職，成為全國首名因中國國籍問題遭解職的村長。鄧隨後向花蓮縣政府提起訴願，縣府訴願審議委員會上月29日審議後，決議撤銷原處分。

    內政部指出，從該訴願案提出時，已多次聯繫富里鄉公所及縣府民政處瞭解訴願進度；自該案訴願決定後，再次聯繫富里鄉公所洽取決定書未果，該訴願決定書迄今也未公開，內政部無法確知縣府撤銷解職處分的理由及依據。

    內政部說，內政部為國籍法主管機關，兩岸條例主管機關為陸委會，內政部及陸委會均已屢次明白解釋依「國籍法」第20條規定，原中國籍的村里長如於國籍法規定期限未能提出放棄中華民國以外國籍的證明文件，各該公所即應依國籍法規定解職，「地方政府應依法律及中央主管機關之解釋辦理，並無地方另行解釋之空間」。

    內政部指出，有關原中國籍民選公職人員解職案，行政院已有訴願決定前例，基於註銷戶籍與喪失國籍係屬二事，原中國籍人士在未喪失原國籍前，仍持續享有及負擔作為該國國民的權利義務，其取得我國國民身分後擔任公職，將同時負有向我國及中國效忠的義務，造成忠誠義務衝突，解職處分於法有據。

    內政部重申，為貫徹法治國精神，並堅守民選公職人員肩負國家忠誠義務之基本原則，將再行文富里鄉公所應依國籍法及中央主管機關的解釋辦理解職。

    相關新聞請見︰

    「未放棄中國籍」遭解職中配村長提訴願 花蓮縣府「撤銷原處分」

    內政部將行文解職中配村長 陸委會：沒有模糊曖昧空間

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    花蓮縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播