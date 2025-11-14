為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 花蓮縣

    災區光復鄉大同村便當不夠吃？ 村長曝便當店停班「每個村都有缺」

    2025/11/14 19:59 記者花孟璟／花蓮報導
    花蓮光復鄉今天發生便當不夠吃，雖災區部分飲食店家開始恢復，然仍有家庭沒有「自煮」能力，議員也反映希望縣府幫忙解決民生問題。（記者花孟璟攝）

    馬太鞍溪堰塞湖災區自鳳凰颱風後連續5天都是紅色警戒，今下午4時10分解除紅色警戒，但光復鄉大同村傳出撤離民眾有508戶，今日中午卻便當不夠，外傳「只來了80個」，消息引發網友憤怒。大同村長邱金仲無奈表示，今天因宣布光復鄉停止上班，便當店也休假，造成便當估應不足，只好跑回收容所拿泡麵發給登記卻沒便當的村民吃。

    大同村長邱金仲說，災區便當目前是鄉公所統一訂購，今天因縣府宣布光復鄉停班停課，很多便當店都休假，其中最大宗是農會的便當，但農會今天休假，外鄉鎮臨時訂便當也趕不及送過來，據他了解不只是大同村，每個村都在喊缺便當，所以今天中午他也忙翻了，聽到便當不夠他馬上跑回收容所拿泡麵等物資，分送給有訂便當卻沒有拿到便當的人。

    邱金仲表示，以大同村來說，中餐便當登記約700份、晚餐580份到600份，午餐不夠的部分靠泡麵，晚餐便當量就足夠了，今天也是鄉公所便當供應最後一天。

    鄉長︰公所便當今供應最後一天

    光復鄉長林清水說，鄉公所每天便當供應量浮動，前幾天曾有一天午餐加晚餐共7500個便當，這幾天約5000個左右，對於便當供應不夠對鄉民致歉。他也說，公所便當今天是供應最後一天，因為街上的飲食店已陸續恢復開業，便當停供後慢慢生活恢復正常，地方才有經濟活水。

    民進黨議員胡仁順認為，光復鄉便當是縣府民政處經費，由鄉公所執行，本月初公所就宣布隨著鄉內經濟生活機能逐漸上軌道，便當發送到今14日為止，但他認為，要回歸市場機制不是不可以，但災區仍有許多家庭尚未恢復「自煮能力」，開始生意的店家也不多，希望縣府可協助鄉公所處理便當問題。

