    花蓮縣

    「未放棄中國籍」遭解職中配村長提訴願 花蓮縣府「撤銷原處分」

    2025/11/14 18:02 記者花孟璟／花蓮報導
    今年8月1日被解職的中國籍富里鄉學田村長鄧萬華，向花蓮縣府提出訴願後，縣府訴願審議委員會決議撤銷富里鄉公所原處分。（資料照，記者花孟璟攝）

    中國配偶鄧萬華於2022年當選花蓮富里鄉學田村長，因沒有放棄中國籍，今年8月1日被富里鄉公所解職。鄧萬華向花蓮縣政府提出訴願，日前縣府訴願委員會開會後，做出「撤銷原處分」，富里鄉長江東成說，今已收到縣府公文，將研議撤銷處分是否合理適當，如認為有疑義會再向行政法院提出訴訟，如無疑義則會恢復其村長職務。

    內政部今年1月查核發現，花蓮、雙北、桃園共有5名村里長有中華人民共和國國籍，去函要求鄉鎮市公所依照國籍法第20條「中華民國國民取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職」予以解職。其中花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華今年8月1日被富里鄉公所解職，為全國首位因未放棄中國籍被解職的村里長。

    為此鄧萬華不服，向花蓮縣政府提起訴願，縣府訴願審議委員會上月29日審議後，決議撤銷原處分，要求富里鄉公所「另為適法性之處分」。

    對此富里鄉長江東成說，做出解職處分是因為內政部多次來文，雖擔心會對民選公職人員權利影響甚鉅，但仍依內政部要求辦理。他說，今天早上已經收到花蓮縣政府公文，目前正和法律顧問研究撤銷處分的合理性、適當性，如有疑義會再向行政法院提出訴訟；學田村長一職目前是代理村長，如結果認為沒有問題，就會盡快恢復她的合法權益。

    鄧萬華來自中國四川廣元市，嫁到台灣28年，17年前取得台灣身分證。鄧萬華2022年首度參選學田村長並當選。鄧萬華不滿被解職，還在8月投書媒體「中國政府不承認我國國籍制度，不會出具『放棄國籍證明』文件。我曾親自致電重慶公安機關，得到的回應是：『你們台灣的國籍我們不承認，何來放棄之說？』」她強調：「這不是我不願提供，而是根本辦不到。」

