議員罵「光復鄉鳳凰颱風收容、停班課宣布一團亂！」徐榛蔚硬要扯中央

光復鄉出身的議員蔡依靜不滿縣府疏散收容荒腔走板，今天一口氣把縣長徐榛蔚以及民政、社會、消防、原住民行政處一級主管全都叫上來問。（記者花孟璟攝）

花蓮縣議會今天定期大會，縣議員蔡依靜今天質詢縣長徐榛蔚時，痛批縣府在鳳凰颱風疏散收容、宣布停班課過程亂糟糟，收容所甚至福慧床不夠睡、沒有軟墊「長輩好辛苦」，但徐榛蔚強調「縣府都有跳下去幫鄉公所」的同時，又扯「中央應該治理河川及堰塞湖｣，議員氣得罵「我今天是要問縣府的部分」，縣政府也要有作為！

議員蔡依靜來自光復鄉FATA'AN部落，今天質詢一口氣將縣府民政、消防、原民、警局及縣長徐榛蔚全叫上台，痛批縣府在鳳凰颱風疏散及收容流程，不僅現場混亂不堪，顯示縣府對鄉公所督導不周，要求縣府應手把手協助鄉公所做好大規模的收容。

蔡依靜批，縣府和公所在災害前一天才召開收容會議，收容量也沒有預估，光復國小場地一下子擠進242人，收容所福慧床不夠用、軟墊也沒有，衛浴設備沒準備還得軍方支援，醫療整備也不足，甚至接送到收容所的遊覽車跑掉，讓長輩錯過，蔡依靜難過表示「當天光復是在飄雨耶」，很多細節都沒注意到，食物吃八寶粥造成很多慢性病長輩一下子血糖飆高，要求花蓮縣府應盡快有完整的堰塞湖避難收容演練，並要縣長徐榛蔚前往指導。

對此徐榛蔚說，前一天整備會議時，縣府一再詢問鄉公所福慧床夠嗎？但公所都回答足夠，當天發生福慧床及床墊不足，縣府各局處首長都幫忙支援調度，警方也協助強制撤離，這還不是手把手協助嗎？她再度強調「縣府還是要呼籲中央，要徹底治理河川及堰塞湖」。

徐榛蔚把責任扯到中央的說詞，引起議員不滿，蔡依靜發飆「中央當然要負責堰塞湖，但是我現在要問的是縣政府」，鄉公所沒辦法做好，縣府就該一起來做，堰塞湖的部分中央負責，中央地方本來就應分工解決災區問題。

徐榛蔚則是不斷強調，堰塞湖災害造成光復鄉等三鄉鎮長時間處於紅色警戒狀態，認為中央應該有明確指引，並盡快解決堰塞湖及河川治理。（記者花孟璟攝）

光復國小災民收容所擠進二百多位災民，一度發生福慧床不夠用，今天被縣議員質詢要求縣府應督導協助鄉公所辦好撤離收容工作。（民眾提供）

