為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　花蓮縣

    財劃法出包 徐榛蔚批賴政府把「屠刀」砍在人民身上

    花蓮縣長徐榛蔚13日出席財政收支劃分法及中央對地方115年度補助情形交流會議。（記者塗建榮攝）

    花蓮縣長徐榛蔚13日出席財政收支劃分法及中央對地方115年度補助情形交流會議。（記者塗建榮攝）

    2025/09/13 18:10

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕財政收支劃分法修法出包，花蓮縣長徐榛蔚今天出席行政院財劃法座談，會後在臉書發文痛批，新版財劃法還沒上路，中央先砍各縣市補助及民生預算，等於是賴政府「把屠刀砍在人民身上」。

    徐榛蔚參加今天的行政院座談後傍晚臉書發文，指出精省後中央收入占全國75%，26年來中央地方財政結構異常，總算財劃法去年12月20日通過，今年3月21日總統令發布，強調「若不是在野黨堅持修法，也不會有今日行政院召集22縣市長座談」，認為是重要、務實的第一步。

    徐榛蔚認為，114年新版財劃法尚未上路，行政院就先大砍636億各縣市補助，「第2刀」更在未通知下115年就先大砍各項民生政策，要各縣市政府自己想辦法，針對賴總統說的「屠刀不在綠營手上」，徐榛蔚批，事實是「屠刀已砍人民身上」。

    徐榛蔚強調，國會修法幫地方找錢，政院想辦法向地方扣錢，「刀刀向人民、萬箭齊發」，現在各縣市只要收到中央公文就膽顫心驚，不知中央又要拿哪一筆民生預算逼地方就範，她強調，財劃法修法有其必要性，希望中央務實修法，減少政治放話。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    花蓮縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播