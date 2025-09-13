財劃法出包 徐榛蔚批賴政府把「屠刀」砍在人民身上

花蓮縣長徐榛蔚13日出席財政收支劃分法及中央對地方115年度補助情形交流會議。（記者塗建榮攝）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕財政收支劃分法修法出包，花蓮縣長徐榛蔚今天出席行政院財劃法座談，會後在臉書發文痛批，新版財劃法還沒上路，中央先砍各縣市補助及民生預算，等於是賴政府「把屠刀砍在人民身上」。

徐榛蔚參加今天的行政院座談後傍晚臉書發文，指出精省後中央收入占全國75%，26年來中央地方財政結構異常，總算財劃法去年12月20日通過，今年3月21日總統令發布，強調「若不是在野黨堅持修法，也不會有今日行政院召集22縣市長座談」，認為是重要、務實的第一步。

徐榛蔚認為，114年新版財劃法尚未上路，行政院就先大砍636億各縣市補助，「第2刀」更在未通知下115年就先大砍各項民生政策，要各縣市政府自己想辦法，針對賴總統說的「屠刀不在綠營手上」，徐榛蔚批，事實是「屠刀已砍人民身上」。

徐榛蔚強調，國會修法幫地方找錢，政院想辦法向地方扣錢，「刀刀向人民、萬箭齊發」，現在各縣市只要收到中央公文就膽顫心驚，不知中央又要拿哪一筆民生預算逼地方就範，她強調，財劃法修法有其必要性，希望中央務實修法，減少政治放話。

