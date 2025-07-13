林右昌指罷免傅崐萁是最大公約數 藍營：外交失敗靠罷免掩蓋真相

罷免傅崐萁的公民團體「曙光花蓮」今天早上到吉安三角市場進行掃街拜票，民進黨秘書長林右昌也率黨公職相挺，罷團準備中華民國國旗高呼：「心中有國旗、罷免傅崐萁」。（記者王錦義攝）

2025/07/13 14:36

〔記者王錦義／花蓮報導〕罷免傅崐萁的公民團體「曙光花蓮」今天早上到吉安三角市場進行掃街拜票，民進黨秘書長林右昌也率黨公職相挺，罷團準備中華民國國旗高呼：「心中有國旗、罷免傅崐萁」；國民黨花蓮縣議會黨團透過新聞稿批民進黨面對外交失敗，不應再靠「罷免秀」掩蓋真相。

林右昌說，罷免傅崐萁最大的共識就是所有被傅崐萁所欺壓威迫的這些民眾，還有包括大家支持反共護台，這個中華民國派跟台灣派的民眾，大家一起站出來，所以各種力量都應該要團結在一起。至於花蓮市的魏家，或者是其他反傅崐萁的力量，這個是最高機密，佛曰不可說。強調罷免傅崐萁是無關乎藍綠白政黨之爭，是跟反共保台、是非黑白的大義有關係。

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國民黨花蓮縣議會黨團發言人吳建志表示，林右昌來到花蓮吉安，居然不是關心關稅衝擊後的中小加工業者，也不是了解農民的出口困境，而是高調參與在野黨立委的罷免行動，試圖用政治鬧劇來掩蓋賴政府對外談判的全面破功。這樣的行徑不僅令人震驚，更暴露出民進黨整體政權的道德破產與執政無能。

吳建志說，賴清德政府口口聲聲標榜「外交成果豐碩」、「台美關係史上最佳」，但如今美方祭出的高關稅卻狠狠打臉所有自我吹捧的言論。民進黨長年押寶單一外交方向，把所有雞蛋放在一個籃子裡，如今美國為自身利益毫不手軟，台灣卻只能被動承受，而執政黨連一句抗議都不敢講，「面對外交失敗，不應再靠罷免秀來掩蓋真相」。

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