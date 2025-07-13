傅崐萁支持者見罷團拿國旗抓狂 怒嗆：民進黨憑什麼拿國旗

罷免傅崐萁的公民團體「曙光花蓮」今天早上到吉安三角市場進行掃街拜票，沿途有支持者給予比讚，但也有傅崐萁的支持者拿傅文宣扇子作勢要打志工。（記者王錦義攝）

2025/07/13 12:54

〔記者王錦義／花蓮報導〕罷免傅崐萁的公民團體「曙光花蓮」今天早上到吉安三角市場進行掃街拜票，民進黨秘書長林右昌也率黨公職相挺，罷團準備中華民國國旗高呼：「心中有國旗、罷免傅崐萁」，沿途有支持者給予比讚，但也有傅崐萁的支持者拿傅的文宣扇子作勢要打志工，也有人對著罷團高喊：「民進黨憑什麼拿國旗」，沿路跟隨嗆聲，並要求媒體記者不得對她拍攝。

「請傅崐萁約束好你的支持者」，縣議員胡仁順說，民進黨是花蓮的少數黨，其實都面對過很多反對意見，家常便飯。但今天看到拿著傅崐萁文宣扇子的婦人作勢要打志工、看到後面一群人來才躲入屋內，還有貼身追罵記者和民代、志工的，最有趣的是有人嗆：「你們憑什麼拿國旗！」，就憑傅崐萁與一群藍委一心只想拿五星旗，國旗只能由台灣人來守護，傅崐萁是打敗國民黨最多次的人，害花蓮國民黨優秀民代一個一個退黨出走，罷免不分藍綠白。

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罷團「曙光花蓮」說，今天掃街有人看到罷團拿國旗，就追出來質問：「憑什麼拿國旗？」，一直追著民進黨的議員要發誓影片不會外流、要議員保證，但「我是台灣人，為什麼我們不能拿國旗？」、「我們是公民團體，我不是民進黨的，我不是黨工，甚至不是黨員。」所以傅崐萁的支持者要民進黨議員保證不錄影，這個約束對罷團無效，藉由這件事情更可以證明罷免傅崐萁是由民團發起的，不是民進黨。

罷免傅崐萁的公民團體「曙光花蓮」今天早上到吉安三角市場進行掃街拜票，民進黨秘書長林右昌也率黨公職相挺，罷團準備中華民國國旗高呼：「心中有國旗、罷免傅崐萁」（記者王錦義攝）

罷免傅崐萁的公民團體「曙光花蓮」今天早上到吉安三角市場進行掃街拜票，民進黨秘書長林右昌也率黨公職相挺，罷團準備中華民國國旗高呼：「心中有國旗、罷免傅崐萁」（記者王錦義攝）

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