傅崐萁反罷第二波文宣厚達48頁 林右昌：傅眼裡只有錢

罷免傅崐萁團體「曙光花蓮」今天早上到吉安鄉三角市場進行掃街，民進黨秘書長林右昌也率黨公職力挺。（記者王錦義攝）

2025/07/13 12:22

〔記者王錦義／花蓮報導〕傅崐萁最近推出第二波文宣手冊頁數多達48頁，封面就放立委柯建銘頭像印「國會大惡霸、我要當院長」，戶外看板多達百面，反罷資源雄厚；民進黨秘書長林右昌今天早上到吉安鄉三角市場參加罷傅團體「曙光花蓮」掃街活動，行前接受媒體訪問說，傅崐萁的眼睛跟腦袋裡面就只有錢，罷免傅崐萁是無關乎藍綠白政黨之爭，是跟反共保台、是非黑白有關係，跟錢沒有關係。

傅崐萁第二波新文宣內容多引用過去媒體報導資訊，標題寫著：「揭開民進黨的罄竹難書」，封底寫：「我不是雜質，我反對獨裁」。林右昌說，傅崐萁的眼睛跟腦袋裡面就只有錢，這次罷免傅崐萁是跟反共保台、是非黑白有關係，這個大意非常清楚，跟錢一點關係都沒有，也相信所有花蓮縣民們大家都會看得非常的清楚。

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林右昌說，接下來工作的重點，其實在花蓮市部分是相對穩定，大家的意志也非常堅定，所以接下來這個兩個禮拜，就是決戰吉安鄉的時刻，所以今天早上到吉安三角市場來掃街拜票，未來相關活動包括黨公職都會全力投入，把吉安鄉支持罷免的選票催出來。而中南區傳統上都是農業地帶，農民都相當樸實，但可以看到傅崐萁夫妻都只投入資源在極少數自己人上。

林右昌說，傅崐萁嘴裡說是照顧農民，實際上卻是什麼都沒有，最近這幾年花蓮農產品銷售愈來愈困難，縣府辦了很多活動爽到的只是這個辦活動的人，或是跟傅家有關係的人，真正農民的收益，還有產銷其實是非常辛苦，這一點花蓮農民們其實看得非常清楚，所以相信大家，雖然在鄉村地區，大家雖然不說，但心照不宣。

林右昌說，傅崐萁在最後階段，無非就是透過這個組織系統，也看到花蓮縣政府在很多公共活動上去進行所謂反罷免宣傳，這是遊走在灰色地帶，而且也違反行政中立，呼籲所有花蓮支持正義、支持是非黑白的鄉親們，不管是大小場活動，如果可以的話，有這些違反選罷法情況，希望大家都能夠鼓起勇氣、積極的來檢舉，不管是錄音還是錄影，都可成為犯罪事實證據，當然也希望傅崐萁不要為難基層村里長和公務員等。

花蓮立委傅崐萁推出第二波反罷免文宣厚達48頁。（記者王錦義攝）

花蓮立委傅崐萁推出第二波反罷免文宣厚達48頁。（記者王錦義攝）

罷免傅崐萁團體「曙光花蓮」今天早上到吉安鄉三角市場進行掃街，民進黨秘書長林右昌也率黨公職力挺。（記者王錦義攝）

罷免傅崐萁團體「曙光花蓮」今天早上到吉安鄉三角市場進行掃街，民進黨秘書長林右昌也率黨公職力挺。（記者王錦義攝）

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