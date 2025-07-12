客委會補助活動 志工發傅崐萁扇子被疑行政不中立

穿著國民黨背心的志工於開桌前逐桌發傅崐萁扇子，被疑違反行政中立。（民眾提供）

2025/07/12 18:59

〔記者花孟璟／花蓮報導〕大罷免投票日倒數計時，曾名列客委會「客庄12大節慶」的花蓮鼓王爭霸戰活動今天舉行，經費有行政院客委會補助，今天卻傳出現場有國民黨志工發傅崐萁政績扇，現場徐榛蔚致詞時也要民眾｢是花蓮人就守住161億元」，被民眾檢舉行政不中立。客委會今天下午發聲明，強調如查證屬實，將減少或撤銷補助。

客委會補助經費，花蓮縣政府今天在瑞穗鄉舉辦「客鼓鳴心-鼓王爭霸戰」，今年第29屆，結合地方特產首辦「客庄鳳梨饗宴」，席開50桌，每桌2000員吸引民眾訂桌參加，不過開席前就有國民黨志工捧著一大把文宣及印有傅崐萁政見得宣傳扇子，一桌一桌發送，花蓮縣長徐榛蔚致詞時也把活動當反罷免造勢，力捧藍白昨在立法院通過的普發1萬元政策，「給傅崐萁一個掌聲好嗎？」逐桌敬酒時走到罷團訂桌，馬上被直球回嗆，「支持國民黨、罷免傅崐萁」。

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客委會：查證屬實將撤補助

對此行政院客委會傍晚發出聲明。客委會指出，「鼓王爭霸戰」最早是源於花蓮縣瑞穗鄉富源社區在地信仰中心保安宮的傳統慶典活動，後由花蓮縣政府接手主辦，客委會補助用意是傳承發揚在地客庄特色文化，依規定只要是接受客委會補助辦理的活動，不得為特定政黨或特定候選人宣傳造勢，今年因罷免投票在即，卻被檢舉涉嫌違反行政中立，對此客委會深表遺憾，並強調將進行查證，如有承辦的縣府有違反前述事項確鑿，將循相關程序予以減少或撤銷補助。

花蓮罷團在鳳梨饗宴場外舉牌呼籲7/26出門投罷免同意，與國民黨議員及志工發生對嗆，警方維持秩序。（民眾提供）

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