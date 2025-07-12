徐榛蔚尷尬了！又把活動當造勢宣傳普發1萬 罷團當面嗆：罷免傅崐萁

客庄鳳梨饗宴辦桌，徐榛蔚到罷團桌要敬酒，遭罷團成員直球對嗆「罷免傅崐萁，票投不同意」，徐起初維持笑臉，撐了十秒後轉頭走人，國民黨議員林玉芬則繼續嗆「反惡罷」。（罷團提供）

2025/07/12 16:42

〔記者花孟璟／花蓮報導〕客委會補助經費，花蓮縣政府今天在瑞穗鄉舉辦「客鼓鳴心-鼓王爭霸戰」，今年結合地方特產首辦「客庄鳳梨饗宴」，吸引民眾吃辦桌，花蓮縣長徐榛蔚致詞時又把活動當反罷免造勢，宣傳普發1萬元政策，「給傅崐萁一個掌聲好嗎？」逐桌敬酒時走到罷團訂桌，馬上被直球回嗆，「支持國民黨、罷免傅崐萁」。

鼓王爭霸戰今年邁入第29年的，曾被客委會列入「客庄12大節慶」，瑞穗鄉富源三村的鳳梨正值產季，今年首度辦客庄鳳梨饗宴，訂1桌2000元，中午在富源火車站前席開50桌，然而活動卻又變調，支持傅崐萁的國民黨志工逐桌發「傅崐萁政績扇子」，縣長徐榛蔚致詞時更不遺餘力吹捧老公傅崐萁。

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徐榛蔚說，恭喜大家，立法院會昨天表決通過了，每人普發現金1萬元，「大家給傅崐萁一個掌聲，以及所有中央打拚的立委掌聲」。財劃法通過後，花蓮明年將增161億元統籌分配稅，徐榛蔚還對與會民眾喊話說，「是花蓮人就要把這161億元守下來」，明年才有更多大建設、大提升。

花蓮罷團下午要在光復鄉舉辦宣講活動，中午也訂2桌支持農民，聽到徐榛蔚發言，罷團成員翻白眼，席間敬酒時，徐榛蔚當場被罷團成員直球嗆「罷免傅崐萁」，手拿酒杯的徐榛蔚一開始還維持「尷尬不失禮貌的笑臉」，但10秒後撐不下去，別開臉轉頭離開，臉上表情也垮下來。

開桌之前也發生支持、反對罷免雙方對嗆，罷團在入口舉牌高喊「罷免傅崐萁，心中有國旗」、「票投同意、花蓮前進」口號，國民黨志工不甘示弱舉牌，國民黨議員林玉芬也回嗆「反惡罷」！出席的議員楊華美說，公家經費辦的社區活動，徐榛蔚卻努力宣傳、還要大家感謝傅崐萁，雖沒提到投票，但意思夠明白了。

客庄鳳梨饗宴辦桌，徐榛蔚到罷團桌要敬酒，遭罷團成員直球對嗆「罷免傅崐萁，票投不同意」，徐仍維持表面上禮貌及笑臉。（罷團提供）

罷團挺每小隊志工與國民黨支持傅崐萁志工，在鳳梨饗宴入口對嗆，警方到場維持秩序。（罷團提供）

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