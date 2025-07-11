爭搶罷傅崐萁關鍵「外漂年輕選票」！罷團推返鄉專車 國民黨打空戰

國民黨花蓮縣議會黨團發言人吳建志。（記者花孟璟攝）

2025/07/11 20:06

〔記者花孟璟／花蓮報導〕7月26日罷免投票日只剩最後半個月，「外漂、北漂」的花蓮年輕票成關鍵，花蓮罷團之一「洄萊啟程」今天在立法院公布「返鄉列車團購計畫」，號召旅外9萬花蓮年輕人返鄉投罷免同意票！國民黨花蓮縣議會黨團發言人吳建志認為，側翼會的他們也會，將透過網路宣講讓年輕人知道反罷免、反獨裁的重要性。

洄萊啟程成員以北漂、西漂等外漂花蓮人為主，今天在立院開記者會啟動返鄉列車團購計畫，成員之一劉思怡說，花蓮估計超過8至9萬人離鄉在外縣市工作，但年輕人放假想回花蓮，還得跟遊客搶票，尤其是今年投票日更強碰縣府刻意延期的夏戀嘉年華演唱會，「但這些都不是放棄公共參與的理由」，希望幫助在外打拚的年輕人回家投下罷免同意票。

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民進黨花縣議會黨團總召張美慧分析，從近年的選舉結果來看，外漂年輕人投票動向會左右選情，這次的罷免傅崐萁民團非常清楚這一點，還請葉霸前往台北、台中開分享會，希望號召年輕人返鄉，還有一位不是花蓮人的北部民眾昨天主動找她，願意出錢請遊覽車載外漂民眾回花蓮。

張美慧說，外漂青年在外縣市看到人家的進步，「有比較才有分析」，尤其外縣市對傅崐萁負面觀感比花蓮更強烈，要改變花蓮必須從年輕的力量開始，從交通協力、親情呼喚，透過各種戰法讓更多民眾回來同意罷免投票。

國民黨花縣議會黨團發言人吳建志說，針對年輕票，將透過社群軟體、LINE、YouTube等媒介打空戰，向年輕人宣講，導正網路上錯誤資訊，要讓年輕人知道反罷免、護民主的重要。

罷免投票日7月26日，花蓮縣府也在舉辦夏戀嘉年華演唱會，擔心旅外年輕人買不到返鄉車票回來投票，罷免民團之一洄萊啟程推出返鄉專車計畫。（記者花孟璟攝）

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