有貼就給1500！藍砸重金 花蓮計程車貼反罷免貼紙

花蓮車站排班計程車張貼反罷免車貼，左右各貼一張，一台車可得1500元。（民眾提供）

2025/07/11 15:27

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮車站前計程車等候區，這幾天許多小黃車側張貼反罷免貼紙，司機被乘客問才說，反罷免車貼是國民黨託人發給司機，每一輛計程車以1500元為代價請司機貼，至少有上百台計程車貼上。花蓮罷團W先生批「國民黨真的好有錢」，呼籲7月26日一定要出來罷免。

花蓮車站前出入的排班計程車很多，眼尖民眾發現，許多小黃車上都貼了「7月26日不同意罷免」車貼，司機說「有貼就給1500元」。幫忙張貼的計程車行黃姓業者強調，計程車車體本來就可以合法接廣告，司機並沒有政黨傾向，「就跟某大車隊貼哆啦A夢貼紙一樣」，有要求貼紙在選前撕掉，因為牽涉選罷法；他說，車體廣告費價格不一定，最多曾有一台3000元，有些車體廣告並非現金，而是贈送推廣產品給司機使用。

請繼續往下閱讀...

另一名張貼司機說，國民黨是找有關係的司機帶頭，願意貼就貼、並沒有勉強，只要車子左右車體都張貼，一台給1500元，貼到25日撕除。司機大哥強調，他們就是做車體廣告，不認為這代表選邊站，不管綠營、藍營，只要有廣告來就接，而且要簽名、寫上車牌及住址。

W先生認為，排班計程車收到國民黨發1500元，要求司機、車行貼反罷免的貼紙，罷免行動有正方、反方，雖然不認為車貼不合法，但這場罷免就是「小蝦米對大鯨魚」，國民黨在花蓮大肆張貼架設大型廣告看板，像這樣一台1500元，讓罷團質疑「錢從哪裡來」？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法