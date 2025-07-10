嗆傅崐萁把活動變宣講大會！葉霸老師竟被架走 檢方出手了

葉霸老師葉春蓮發現植樹節活動被傅崐萁「掛羊頭賣狗肉」成為宣講大會怒嗆，被人架出會場，花蓮地檢署主動偵辦，今天找她出庭。（記者王錦義攝）

2025/07/10 18:36

〔記者王錦義／花蓮報導〕罷免投票接段進入最後衝刺倒數，藍綠兩黨陸戰、空戰白熱化，愈來愈多不理性民眾對站街頭志工嗆聲、暴力對待，花蓮知名退休老師「葉霸」葉春蓮3月2日參加植樹節活動，發現被傅崐萁「掛羊頭賣狗肉」成為宣講大會，怒嗆傅崐萁，被人架出會場，花蓮地檢署主動偵辦，今天找葉春蓮老師出庭，罷團到場聲援高喊：「暴力零容忍」。

葉春蓮說，當天看到發送樹苗就進去體育館，「生物老師對樹苗沒有抵抗力啊！」結果進去發現是傅崐萁拿著麥克風胡扯，「掛羊頭賣狗肉」，植樹節活動變傅崐萁宣講大會，她當老師當一輩子，聽到胡說八道內容就無法忍受，「責任感就跑出來」，傅崐萁講錯的內容，老師就有責任去糾正，或者把講錯的地方指出來，就開始在台下指正傅崐萁，叫傅崐萁不要再繼續做壞事，結果就被人架出去。

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「這一屆的立院就是我看過最沒有水準、最沒有立法專業的，也最沒有良心的立委」，葉春蓮說，傅崐萁當總召不停的帶著藍白立委，只有一招，就是不討論只用多數舉手，然後通過各式各樣、奇奇怪怪的，甚至從頭到尾都是在傷害國家的法案，因此引起罷免行動，希望解除這些不適任立委職務，他們的職務、權力是人民賦予的，所以人民絕對可以把它收回來。

「你甘願被比你笨的人管嗎？我從小就不甘願！」葉春蓮說，當天被傅崐萁的人架出去，心裡雖然很不是滋味，但當下只想著不能被推倒，「我絕對不在傅崐萁面前倒下」，傅崐萁做出很多很糟糕的事，沒有專業、無能又失職，所以她絕對不甘願在壞東西面前跌倒，很不甘願這樣子。

律師王泰翔說，今年3月2日葉老師參加植樹節的活動，結果因為發表意見，就遭國民黨的黨員、黨工推拉出去，從影片中都可以看到這是一個非常典型的暴力行為，尤其是對一個快80幾歲老人家，相信是人看了都於心不忍，所以他陪同葉老師來跟地檢署做個說明，另外，事情過了那麼多個月，但是國民黨花蓮黨部還有相關被告，完全沒跟葉老師道歉，這種犯後態度也會跟地檢署一併做說明。

縣議員楊華美說，現在罷免活動高張力，暴力、語言羞辱等都不斷發生，民主制度就是要保障人民各種權利，包含表達不同意見的權利，都必須被尊重，相信花蓮對不同聲音、多元開放這事，也希望透過這次罷免行動讓更多公民都能了解各種聲音都應該尊重，那傅總召向來就是喜歡打壓異己，也煽動對立情緒帶動支持者，希望傅總召及國民黨嚴守分際，不要煽動對立情緒。

民眾到場聲援葉霸老師。（記者王錦義攝）

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