林右昌頻訪花蓮助攻罷傅 藍營籲多關心南台灣災情

民進黨秘書長林右昌今天到東源花蓮慈聖宮（地母廟）參香祈福。（記者王錦義攝）

2025/07/10 15:01

〔記者王錦義／花蓮報導〕罷免第3階投票階段進入催票倒數，民進黨秘書長林右昌上周到花蓮吉安鄉勝安宮等廟宇參拜，今天又到東源花蓮慈聖宮（地母廟）參香祈福頻繁到花蓮助攻罷傅；國民黨花蓮縣議會黨團痛批，綠營不要每天跑來花蓮搞政治鬥爭，請林右昌拿出關愛關心災民的心意，關注南台灣的風災農損。

林右昌說，大家可以看得到當初藍白聯手來刪減總預算，刪減相關各部會業務經費是多麼錯誤的事情，這也是各地罷團發起罷免其中重要原因，事情沒有發生前，大家可能覺得可能受傷害的不是自己，不過這一次颱風來，大家都看到現在是中南部農民受害，遭受到這樣子的傷害跟損失，那如果今天颱風是往花蓮來的話，那今天遭殃的就是我們花蓮農民，藍白聯手砍掉這個相關預算的罪魁禍首，就是傅崐萁跟黃國昌。

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國民黨議會黨團發言人吳建志說，林右昌現在應該要關注的是南台灣因颱風造成經濟重創，包含災後損失等，應儘速評估如何救災民，針對這次颱風的威力，花蓮一樣感同身受，希望林能拿出關愛、關心災民的心意，「一點點就夠了」，不要每天跑來花蓮搞罷免、政治行動、政治鬥爭。強調在立院刪減的是無效率的預算與浪費公帑的包裹預算，何時變成了颱風災害與關稅危機的根源？

林右昌說，到花蓮公開或非公開的行程已超過10幾次，大家都知道花蓮長期受到傅氏皇朝的壓迫，鄉親都很恐懼，希望能透過到花蓮的行動給予大家信心。隨花蓮罷免運動進入倒數，愈來愈多人願意站出來，很多軍公教、教育界人員等曾被國民黨立院黨團總召傅崐萁欺負霸凌的花蓮人，都願意串聯站出來，整個罷免大趨勢是熱絡的。

民進黨秘書長林右昌自上月起頻繁下鄉花蓮，國民黨議會黨團痛批綠營不要每天跑來花蓮搞政治鬥爭，請關心、關注南台灣的風災農損。（國民黨議會黨團提供）

民進黨秘書長林右昌今天到東源花蓮慈聖宮（地母廟）參香祈福。（記者王錦義攝）

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