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    首頁　>　花蓮縣

    花蓮街頭出現大國旗 罷免傅崐萁LED宣傳車上路

    罷團「微光花蓮」租用宣傳車，以國旗歌當背景在花蓮大街小巷宣傳罷免傅崐萁，更找來前總統蔣經國與國父孫中山當發言人。（民眾提供）

    罷團「微光花蓮」租用宣傳車，以國旗歌當背景在花蓮大街小巷宣傳罷免傅崐萁，更找來前總統蔣經國與國父孫中山當發言人。（民眾提供）

    2025/07/10 13:50

    〔記者王錦義／花蓮報導〕罷免24位藍委的首波投票即將在7月26日舉行，民進黨秘書長林右昌近期到訪花蓮縣超過10次，目的就是要呼籲選民支持罷免國民黨團總召傅崐萁。而罷傅團體「微光花蓮」今天也出動兩台秀出「心中有國旗、罷免傅崐萁」等字樣的LED車在大街小巷宣傳，並播放〈國旗歌〉希望打動中華民國派的選民。

    民進黨祕書長林右昌前往花蓮市東源花蓮慈聖宮（地母廟）參香祈福，並於行程前接受媒體聯訪。對於罷傅LED宣傳車上路一事，林右昌回應說，有看到這個新聞，他覺得非常有創意，而且非常吸睛，內容主訴求也有打到中華民國派的支持者裡面，裡面講了兩句「心中有國旗、罷免傅崐萁」、「青天白日滿地紅，不是傅崐萁的共產紅」，他相信也不是傅隨組織的共產紅，對這個罷免行動是一個生力軍，也會添加非常多的力量。

    罷團「微光花蓮」指出，今天起花蓮街頭響起國旗歌，公民團體微光花蓮租用宣傳車，以國旗歌當背景在花蓮大街小巷宣傳罷免傅崐萁，更找來前總統蔣經國與國父孫中山當發言人。傅崐萁的作為，背棄蔣經國總統與國父孫中山，不顧花蓮地震受災復建，跑到中國與共產黨唱合，國旗就是傅崐萁不敢面對的符號。

    此次的創意發想源自於奧運與十二強棒球賽頒獎場上，齊唱國旗歌畫面令人感動，也團結全國。宣傳車用上國旗歌，希望國人能團結在青天白日滿地紅之下，守護國家，一起投票同意罷免傅崐萁。微光花蓮指出，罷免是國家大事，國民黨的廣告卻在打麻將，國民黨已經讓傅崐萁弄的黨不像黨，罷免傅崐萁也是在救國民黨，找蔣經國與國父當代言人完全沒問題，投票前，會讓國旗歌與國旗飄揚在花蓮大街小巷，團結每一個國民。

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