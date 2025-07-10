傅崐萁換第二波看板打柯建銘 林右昌：花蓮選情緊繃呈現55波

國民黨立委傅崐萁反罷免陣營今天換上新看板，主打柯建銘要當立法院長。（民眾提供）

2025/07/10 13:20

〔記者王錦義／花蓮報導〕罷免投票接段進入最後衝刺倒數，藍綠兩黨陸戰、空戰白熱化，傅崐萁陣營今天換第二波的看板主打「柯建銘當立法院長」，民進黨秘書長林右昌今天（10日）再度到花蓮參拜祈福，他說，目前花蓮的罷免趨勢呈現55波，選情相當緊繃，希望能透過自己頻繁下鄉給予鄉親勇氣，鼓勵大家勇敢站出來投下神聖的一票。

林右昌上午到東源花蓮慈聖宮（地母廟）參香祈福，由於他自從上月初以來頻繁下鄉花蓮，他說，自己到花蓮公開或非公開的行程已超過10幾次，大家都知道花蓮長期受到傅氏王朝的壓迫，鄉親都很恐懼，希望能透過到花蓮的行動給予大家信心；也看到愈來愈多人願意站出來，從之前很多軍公教、教育界人員，曾被國民黨立院黨團總召傅崐萁欺負霸凌的花蓮人，都願意串聯站出來，整個罷免大趨勢是熱絡的。

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媒體提問藍白當初稱要拚民生法案聯手延會到8月底，近期卻看到傅崐萁積極回防花蓮，質疑是否翹班？對此，林右昌說，鄉親可以看得清楚，到底是誰在坐領乾薪翹班、翹課，強調這樣的人更應該要被罷免、當掉；目前花蓮罷免的選情非常緊繃，呈現55波，地方更有傳聞縣長徐榛蔚都將請長假投入反罷免，相信鄉親無法接受她丟下縣政救罷免，鼓勵花蓮人7月26日勇敢站出來，投下神聖的一票。

對於傅陣營打柯建銘，縣議員胡仁順說，傅崐萁砸錢換看板，散播謠言說柯建銘要選院長，明眼人一看就知道，傅崐萁真的慌了，當初與韓國瑜競爭立法院長未遂，現在拉著韓當作救命稻草！根據《立法委員互選院長副院長辦法》立法院長改選必須達到三分之二以上立委人數通過，全院有113席立委要有76席立委以上同意，目前若要達到2/3通過的門檻，必須增加25席立委，難上加難，傅崐萁顯然看衰藍營選情。

民進黨秘書長林右昌今天到東源花蓮慈聖宮（地母廟）參香祈福，針對國民黨普發現金一萬的回應。（記者王錦義攝）

民進黨秘書長林右昌今天到東源花蓮慈聖宮（地母廟）參香祈福，針對國民黨普發現金一萬的回應。（記者王錦義攝）

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