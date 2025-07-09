再給牠一次機會！把花蓮養雞場當buffet 闖禍台灣黑熊2度野放

台灣黑熊阿里曼．西肯二度野放，經放炮、聲音刺激，黑熊迅速奔跑離開。（林保署花蓮分署提供）

2025/07/09 16:19

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台灣黑熊阿里曼．西肯去年10月侵入花蓮卓溪鄉石平部落的養雞場，大啖放山雞，經捕捉後野放，今年3月「再犯」被捕，林保署花蓮分署今天2度野放，要再給牠一次機會。

林保署花蓮分署表示，目前於養雞場試辦AI黑熊辨識預警系統、防熊電圍籬，希望以科技預警降低入侵風險，但若阿里曼．西肯重返侵擾，將會立即捕捉後長期安置。

請繼續往下閱讀...

新的野放地點位於卓溪鄉的生態良好的中海拔山區，食物資源豐富，距離原本的石平部落養雞場直線距離約30公里，遠離聚落及養雞場，林保署花許多時間與部落溝通、取得共識，今天早上林保署花蓮分署與台東野灣野生動物醫院、野聲環境生態有限公司及卓溪在地族人進行野放，在放熊出籠前，由卓溪鄉總頭目田清興為這頭黑熊祈福。頭目說，祈禱黑熊阿里曼不要再迷失方向了，在山上找到好對象一起生活，繁衍後代。

台灣黑熊阿里曼．西肯去年10月闖花蓮卓溪石平部落的多家養雞場大啖放山雞，吃到體重達125公斤，經林業保育署花蓮分署去年11月捕捉，12月份野放，不過黑熊冬季在短暫蟄伏後，今年3月中旬竟又重返石平附近山區，雖經放炮驅趕，熊卻還是進入養雞場掠食雞隻，林保署正要啟動捕捉行動時，黑熊就中了附近民眾所設的陷阱，經通報捕捉後、送往台東野灣動物醫院短暫安置。

由於阿里曼．西肯是年輕力壯的公熊，又是二度滋擾養雞場，花蓮分署諮詢專家意見後，決定再給阿里曼一次回歸野外的機會。經與在地意見領袖與雞農深入訪談溝通，召開諮商說明會，解開居民的疑慮與不安，終於取得部落居民共識，同意再次野放。林保署花蓮分署也向居民承諾，若阿里曼．西肯重返侵擾，將會立即捕捉並不再野放。

為了避免阿里曼再度滋擾，首次參考日本、美國經驗，野放前即密集給阿里曼進行負面制約訓練，包括以電牧器施加電擊、驅離槍造成疼痛、聲響刺激，使熊對雞隻、人類活動產生負面聯結，盼熊不要再有接近聚落的念頭。

阿里曼．西肯二度野放，由卓溪鄉總頭目田清興舉辦祈福。（林保署花蓮分署提供）

阿里曼．西肯新的野放地點在中海拔森林，食物豐富，距離養雞場直線距離約30公里。（林保署花蓮分署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法