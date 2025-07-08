張善政陪同車掃花蓮 傅崐萁竟稱大罷免「違反民主常態」

傅崐萁批，大罷免違反民主常態。（記者花孟璟攝）

2025/07/08 19:28

〔記者花孟璟／花蓮報導〕桃園市長張善政前一天才因颱風假分區放假事件，臉書被民眾灌爆，今天他到花蓮陪同傅崐萁車掃，張善政回花蓮就被媒體問「回來看農舍嗎」，但張善政答「已請人照顧，比較少去了」；而傅崐萁見到記者還主動闢謠「他（張善政）有請假」。傅崐萁強調大罷免「違反民主常態」，民進黨是一黨專政、獨裁政府，人民必須站出來反抗。

傅崐萁車掃釀大塞車 下班車多傳車禍

大罷免串聯全國31個國民黨立法委員罷免區，讓國民黨備感壓力，由於傅崐萁被當成「首惡」、「擒賊要先擒王」，上周末反共護台大聯盟發起「護國大遶境」特地選在花蓮出發，民進黨秘書長林右昌在遶境前一天也到吉安鄉勝安宮拜拜，對於非常重視宮廟系統的傅崐萁可說是「孰不可忍」！地方人士說，張善政與傅崐萁車掃安排在勝安宮出發，應該就是回防宮廟系統。

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張善政說，他今天先到羅東再到花蓮，強調「今天是以關心台灣民主發展的國民」，來支持最愛護花蓮的傅崐萁，且他戶籍也曾設在花蓮，一定要支持傅崐萁；對於媒體詢問「在壽豐的農舍還有常常回來嗎」，張善政答「那邊現在請人照顧，他比較少去了」。傅崐萁則說，張善政過去擔任行政院長時，給花蓮很多的資源，他今天到花蓮也是以身為台灣的一分子來關心台灣民主發展，還主動替張善政答：「他有請假」！

傅崐萁強調，執政黨不能以全數罷免在野黨等各種手段，實現「一黨專政」，且大罷免「過去從來沒有發生過」、「違反民主常態」，他認為全體國人將會清楚的告訴賴清德總統，台灣要安定、要自由、要發展，要反對獨裁，希望民眾投罷免不同意。

而車掃小插曲是掃街車隊從勝安宮出發後，引起吉安鄉自強路大塞車，因下班時間車多，還有車輛在自強路發生碰撞。

張善政、傅崐萁及花蓮縣長徐榛蔚、勝安宮主委柏瑞青，以及國民黨籍的議員、吉安鄉長游淑貞及村長們到齊陪同拜拜。（記者花孟璟攝）

花蓮藍營議員、吉安鄉長及各村村長大集合，陪同傅崐萁及張善政車掃。（記者花孟璟攝）

吉安鄉自強路在傅崐萁、張善政掃街車隊經過時引起大塞車，還有兩輛車因此發生碰撞車禍。（民眾提供）

吉安鄉自強路在傅崐萁、張善政掃街車隊經過時引起大塞車，還有兩輛車因此發生碰撞車禍。（民眾提供）

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