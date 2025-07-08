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    首頁　>　花蓮縣

    花蓮藍營批綠「假罷免、真鬥爭」 綠營：是花蓮人民不再沉默

    國民黨花蓮縣議會黨團今舉行記者會批評罷免活動是「假罷免、真鬥爭」。（國民黨提供）

    國民黨花蓮縣議會黨團今舉行記者會批評罷免活動是「假罷免、真鬥爭」。（國民黨提供）

    2025/07/08 17:42

    〔記者王錦義／花蓮報導〕國民黨花蓮縣議會黨團今舉行記者會批評罷免活動是「假罷免、真鬥爭」，民進黨花蓮縣黨部回批駁斥，公民團體罷免行動，並非政黨操作，而是來自花蓮基層累積已久的憤怒與失望，國民黨與其惡意扣帽、情緒勒索、在全台忙救災的時刻還讓桃園市長張善政來幫忙傅崐萁掃街，不如正視民意、面對事實、深切檢討自己為何不得民心。

    民進黨花蓮縣黨部指出，民進黨從不畏懼檢驗，更從未「濫用民主」，事實上，正是過去八年中央對花蓮的補助與建設力道，才讓花蓮人民看到希望，中央補助款自2016年的132億元，逐年增加至2024年的197億元，比國民黨執政時期多出304億元。2025年度中央補助花蓮金額更達史上最高的224億元，占縣府歲入預算高達八成，哪裡來的「冷落偏鄉」？傅崐萁長期利用資訊落差欺騙花蓮人、煽動地方中央對立。

    民進黨花蓮黨部指出，傅崐萁口口聲聲說自己奔走有成，但當0403大地震後，傅崐萁卻帶著一大群立委赴中國見王滬寧，更諷刺的是，當人民依憲法賦予的權利發動罷免，國民黨卻一再抹黑為「側翼鬥爭」、「抹紅謠言」。今天檢驗的是傅崐萁問政表現，不是檢驗「熱愛民主的台灣人」，若問政有責，當接受檢驗；若心中有鬼，才會逢檢驗必反，「不是民進黨想罷免傅崐萁，是花蓮人民，終於不再沉默」。

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