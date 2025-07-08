批傅崐萁打擊政敵、排除異己!花蓮檳榔產銷會登廣告 張峻發聲明力挺

花蓮縣檳榔產銷聯誼會今天在地方登半板廣告，批評國民黨立委傅崐萁的作為。（記者王錦義攝）

2025/07/08 17:03

〔記者王錦義、花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣檳榔產銷聯誼會今天登半板廣告，批國民黨立委傅崐萁過去為打擊特定政敵，而連帶打壓檳榔農、排除異己，眼見罷免聲浪高漲，最近才辦座談會做秀；縣議會議長張峻也發表聲明說，傅過去為了擊垮張峻一人，即使牽連周邊善良百姓也在所不惜，為達目的不擇手段，這種殘暴且毫無人性的政客，令人膽戰，更令人心寒。

張峻在臉書寫說，2017年前議長賴進坤有意角逐縣長，公開宣布參加黨內初選而得罪傅崐萁，傅要他串聯議員罷免賴議長被拒，傅從此便視他為政敵，無時無刻就想著要拔除他以絕後患。傅崐萁對他採取毀滅性的打壓和抹黑，從未停止過。為了擊垮他一人，即使牽連周邊善良百姓，傅也在所不惜。如今祖父傳下來的檳榔園被迫砍除，但其他受連累的檳榔農卻斷生計，這連鎖性的加工加害，傅為了收拾一人，竟一網打盡無辜。

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張峻說，祖父留下來給父親四兄弟共同管理的檳榔園，因父執輩年事已高，因此由他把檳榔園承包下來管理。豈料只因從政後與傅崐萁理念不合，不願言聽計從，便遭受傅崐萁一路追殺打壓。傅為了斬斷政敵經濟來源，號令縣府的公權力，鋪天蓋地欲置他於死地，更讓其他檳榔農因此慘遭池魚之殃。

國民黨花蓮縣議會黨團則回批，張峻不僅涉及長年侵占國有地經營檳榔園並收租，傅立委為農民發聲，今年5月14日邀集農業部、衛福部等中央部會官員南下花蓮，在鳳林鎮主持「檳榔業者生存轉型與輔導座談會」，討論《檳榔健康危害防制法》對基層生計的影響，並要求中央暫緩施行、強化配套，將會持續捍衛農民權益，反對任何草率推動、不顧基層民生的法案，真正站在農民這一邊。

花蓮縣檳榔產銷聯誼會今天在地方大登半板廣告，批評國民黨立委傅崐萁過去為了打擊特定政敵而連帶打壓檳榔農、排除異己，眼見罷免聲浪高漲，最近才辦座談會作秀，圖為檳榔園示意圖，與新聞無關。（記者花孟璟攝）

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