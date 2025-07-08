民進黨推新文宣 批傅氏王朝23年花蓮停滯不前

民主進步黨花蓮縣議會黨團總召張美慧、議員胡仁順、林則葹，代表莊依婕、田珍綺、歐彥志等人於今日公布戰報並到傳統市場掃街。（記者王錦義攝）

2025/07/08 13:21

〔記者王錦義／花蓮報導〕罷免傅崐萁進入第三階段投票熱戰，民主進步黨花蓮縣議會黨團總召張美慧、議員胡仁順、林則葹，市民代表莊依婕、田珍綺、歐彥志等人於今（8）日公布新文宣並進入市場發送，主打傅崐萁、徐榛蔚長年主政下的花蓮，已被同樣位處東部的台東縣超越。綠營批在長達23年的「傅氏王朝」統治下，花蓮在各項民意評比中持續退步，整體市民滿意度指標逐年下滑，最受花蓮人關切的交通與觀光滿意度，更是屢創新低。

張美慧說，文宣正面以簡潔數據圖表呈現，顯示花蓮縣民對傅、徐共治下的施政滿意度連續4年退步，評比結果一落千丈，甚至被同樣位處東部的台東縣超越，顯見這四年來的執政不僅未能贏得民心，反而讓人看清其以爭取個人政治利益為優先的真面目。文宣背面則強調呼籲鄉親，於7月26日踴躍出門，投下同意罷免的選票，讓花蓮重新出發。

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張美慧補充說，自從2020年來，花蓮縣的預算規模每年增加，這5年已增加了100多億元，今年更高達324億元，反觀台東縣今年的歲入預算239億元，足足比花蓮少了85億元，這表示「花蓮的錢比台東多很多，但做出來的卻比台東差很多」，錢到底是用到哪裡？

胡仁順指出，從《遠見》調查可見，花蓮觀光滿意度從曾連兩年奪冠，如今大幅下滑至全台第18名，幾乎墊底。花蓮觀光與經濟的蕭條，是無數在地店家、商家過去一年來最真切的痛苦心聲。0403地震重創花蓮已逾一年，曾經人潮洶湧的東大門夜市，如今在暑假旅遊旺季依然冷清，旅宿業者更是人潮冷清空房率高，對此縣政府卻毫無積極作為，只見傅崐萁與徐榛蔚搭配演出，不斷向中央「勒索」補助預算，追求自身政治利益。

民主進步黨花蓮縣議會黨團總召張美慧、議員胡仁順、林則葹，代表莊依婕、田珍綺、歐彥志等人於今日公布戰報並到傳統市場掃街。（記者王錦義攝）

民主進步黨花蓮縣議會黨團總召張美慧、議員胡仁順、林則葹，代表莊依婕、田珍綺、歐彥志等人於今日公布戰報並到傳統市場掃街。（記者王錦義攝）

民主進步黨花蓮縣議會黨團總召張美慧、議員胡仁順、林則葹，代表莊依婕、田珍綺、歐彥志等人於今日公布戰報並到傳統市場掃街。（記者王錦義攝）

民主進步黨花蓮縣議會黨團總召張美慧、議員胡仁順、林則葹，代表莊依婕、田珍綺、歐彥志等人於今日公布戰報並到傳統市場掃街。（記者王錦義攝）

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