丹娜絲颱風逼近 花蓮崙天便道今晚預警性封閉

富里鄉崙天便道因丹娜絲颱風大雨影響，造成上方土堤破防，致淹沒過水路面，於今日16點30分進行預警性封閉便道。（富里鄉公所提供）

2025/07/06 17:08

〔記者王錦義／花蓮報導〕丹娜絲颱風從南部北上，中午過後北花蓮逐漸出現風雨，崙天便道因丹娜絲颱風大雨影響，造成上方土堤破防，致淹沒過水路面，今天下午4點半以後進行預警性封閉便道；另外，花蓮台11甲線光豐公路（光復到豐濱）將有豪雨以上降雨發生機率，不排除實施預警性道路封閉，請用路人注意即時訊息發布。

花蓮縣南區高寮、崙天、明里、玉長等大橋在2022年的0918地震中遭到震垮，縣府緊急加蓋臨時便道方便民眾通行。富里鄉公所傍晚指出，崙天便道因丹娜絲颱風大雨影響，造成上方土堤破防，致淹沒過水路面，為顧及鄉親交通的安全，於今日16點30分進行預警性封閉便道，如有造成鄉親的不便，敬請見諒。

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另外，公路局東區養護工程分局指出，花蓮工務段轄線各監工站已進駐搶災機具及警戒人員加強巡查及待命。考量7月6日、7日光豐公路將有豪雨以上降雨發生機率，山區道路尚有致災風險，為維護用路人安全，台11甲線3.6k~16k（光復～豐濱）將視最新雨情不排除實施預警性道路封閉。

公路局呼籲用路人，颱風強降雨期間，山區公路易發生坍方、落石，路況不易掌握，如非必要請避免進入山區道路，並隨時留意氣象資訊及道路風險訊息，行前請運用公路局智慧化省道即時資訊服務網或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播、瞭解掌握訊息。

富里鄉崙天便道因丹娜絲颱風大雨影響，造成上方土堤破防，致淹沒過水路面，於今日16點30分進行預警性封閉便道。（富里鄉公所提供）

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