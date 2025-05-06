曝罷傅二階連署重簽始末 八炯指「W先生」應負責

八炯（圖中身著紅背心者）公開花蓮重簽事件始末，直指「微光花蓮」發言人W先生（前排左四，持麥克風者）應負責。（資料照）

2025/05/06 09:30

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免國民黨立委傅崐萁的罷團「微光花蓮」，先前曾因格式錯誤發起民眾「重簽」運動，2日順利送件3萬2777份二階連署書，經過花蓮縣選委會耗時近14小時清點，最後剔除11份，實際交出3萬2766份二階連署書。罷傅發起人、反共網紅「八炯」5日晚間在Threads公開「重簽」事件發生始末，直指「微光花蓮」發言人W先生應為此負責。

「八炯」轉貼「花蓮新世代青年聯盟 八炯團隊」針對「重簽」事件所發出的聲明，八炯強調：「在我們全台灣眾人的努力下，補齊了錯誤格式，現在也是時候還吹哨店家、印刷廠老闆清白了，大家就是避免士氣低落，才選擇在二階結束與三階段開始前曝光，沒有什麼破壞團結之說，真相不該被沈默，參與的公民有權知道真相。」

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聲明稿內容首先強調，沒有花蓮新世代青年聯盟（新青盟），就沒有微光花蓮，而「微光花蓮」就像是新青盟的孩子，隨著工作需要進入核心的成員越來越多，W也是成團之後被團隊成員邀請進入的。聲明稿提到，初期團隊並沒有發言人，是W先生參與活動「對外宣稱是微光發言人」，而微光從始至今第一優先代表團隊人物經團隊成成員同意皆為八炯，可惜的是W先生一直試圖切割微光團隊與八炯的關係，在罷免過程中，因個人風格過於強勢導致溝溝通困難，且許多工作未經充分討論而造成錯誤的決策，此次重簽事件就是如此。

聲明稿續指，事件主因發生在二階連署開始、3月5日領表後，印刷廠在大量印製前與W校稿確認，W因為急著上通告，匆忙確認並叫印刷廠直接印出，而團隊當時也有成員提出表格字型間距錯誤的疑問，但W還是決定使用錯誤格式。3月17日有「認證店主」提出格式不同的疑慮時，W也是說「沒關係」來打發店家，甚至在之後說那位店主是「來亂的」，詆毀店家。

新青盟聲明稿提到，在幾次錯失改正機會的情況下，使得格式錯誤狀況越來越嚴重，導致志工4月初造冊時發現有為數不少的連署書格式不同，再經過與中選會確認之下，才認知到格式不符需要重簽的狀況，造成特定政黨後續趁機造謠抹黑拔傅行動，使行動陷於風險之中。

新青盟聲明稿指出，事發當下W正在外縣市參加娛樂活動，群龍無首的志工十分徬徨，但W事後不但不扛起責任承認過失，事後在節目上還以「不知道為何會混入錯誤格式」的說法來搪塞外界疑問，事後是八炯一肩扛起對外說明及致歉，以及志工組織起來處理問題，才讓二階連署回到正軌，並突破預期數量。

新青盟聲明稿強調，他們感謝W近一年在這場活動的付出與辛勞，但真的不能再承受這種英雄主義帶來的失敗風險，所以新青盟請W卸下發言人和核心團隊成員的身分，並希望W能繼續以志工形式來持續「拔傅行動」，同時也反省，若制度上有更好的監督機制，類似錯誤或許可以避免。

「花蓮新世代青年聯盟 八炯團隊」聲明稿。（圖擷取自八炯Threads）

「花蓮新世代青年聯盟 八炯團隊」聲明稿。（圖擷取自八炯Threads）

「花蓮新世代青年聯盟 八炯團隊」聲明稿。（圖擷取自八炯Threads）

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