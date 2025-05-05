傅崐萁怨「我到底做錯了什麼」？ 鄉民傻眼怒轟

傅崐萁出席花蓮在地活動時賣慘，抱怨「年輕人都以為我在危害國家」、「我到底做錯了什麼？」，引發大批網友熱議。（資料照）

2025/05/05 07:02

首次上稿 05-04 23:26

更新時間 05-05 07:02

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「我到底做錯了什麼？」花蓮罷免國民黨立委傅崐萁的第二階段連署書達到3萬2777張（花蓮選委會2日點交3萬2766份），遠超過門檻1萬9377張，催出大罷免全國達成率第一名。傅崐萁前天（3日）出席花蓮在地活動時賣慘，抱怨「年輕人都以為我在危害國家」，引發大批網友熱議。

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原先被認為罷免難度最高的傅崐萁，從罷免案一階提議順利過關，到現在二階送交連署書高達3萬多份，跌破各界眼鏡，料想過去被稱為「花蓮王」的傅崐萁本人都沒想過會有今天。傅崐萁出席壽豐鄉西瓜嘉年華活動致詞時，大部分時間都在向鄉心「訴苦」，稱現任花蓮縣長徐榛蔚是全台最不政治的縣長，但最近一再被國家機器攻擊抹黑，拿近日吵得很兇得礦石稅問題來說，「礦石稅為花蓮貢獻多少？是議會提案的，民進黨議員提案的，財政部、經濟部、內政部通通審議通過，廠商繳給國家，是繳給我嗎？」

傅崐萁痛批賴清德政府「獨裁」，買媒體、網軍攻擊他，企圖洗腦扭曲整個社會，不讓他為花蓮爭取的每年160億經費到地方來，他這段時間被罵到沒有一處是好的，民眾被洗腦到「我們好像變成孩子的公敵」，現在年輕人看到他「都以為我在危害國家，危害整個社會」，他不曉得自己到底做錯什麼。

傅崐萁的發言隨即在網上掀起熱烈討論，大批網友傻眼表示，「傅崐萁說為什麼大家要罷免我？我做錯了什麼？你這樣問我還真的很難回答，因為太多了」、「你怎麼會是現在才危害國家社會呢？你監獄兩進兩出、假離婚、炒股、疑似賤賣花蓮土地給中國集團、疑似配合境外敵對勢力中國癱瘓國會，種種劣跡早已屠害台灣20年有餘了好嗎！」、「這個症頭真的沒救，親共親到毫無感覺也算是紅到骨子裡了」、「我還想問你到底做對了什麼？」、「怎麼有人可以厚顏無恥到這種地步？」還有鄉民認真整理傅崐萁從政以來涉及的各種爭議，讓其他人直呼佩服。

公民老師、名嘴黃益中也在Threads上發文吐槽，「傅崐萁說『我為鄉為土為國為民，我做錯了嗎？』、『我好像變成孩子的公敵』。你跟你太太輪流當縣長，把你們夫妻照片放在花蓮孩子的聯絡簿、放在花蓮的杯子、放在花蓮的米上，連花蓮的金紙都有你的大名。傅總召，你不是爲花蓮，你是把花蓮變成你家。花蓮是國家的，不是你傅家的！」

民進黨花蓮縣議員胡仁順則直言，花蓮在傅家把持下，過去20多年停滯不前，大家看不見花蓮的未來，所以才有非常多的年輕人對傅崐萁夫妻反感。

有鄉民認真整理傅崐萁從政以來涉及的各種爭議。（圖翻攝自Threads）

有鄉民認真整理傅崐萁從政以來涉及的各種爭議。（圖翻攝自Threads）

有鄉民認真整理傅崐萁從政以來涉及的各種爭議。（圖翻攝自Threads）

有鄉民認真整理傅崐萁從政以來涉及的各種爭議。（圖翻攝自Threads）

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