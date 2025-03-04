花蓮敬老愛心卡免費搭乘客運 新增5路線跨至台東

花蓮縣政府補助敬老愛心卡免費搭乘客運，範圍將可從花蓮轉運站延伸至台東縣境內。（記者游太郎攝）

2025/03/04 18:14

〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮縣政府補助敬老愛心卡免費搭乘客運，除原先的統聯、首都及臺北客運於縣境內營運市區公車與公路客運路線外，考量花蓮縣境狹長，為拓展65歲以上及身心障礙者免費乘車服務涵蓋率，充實南區及海線民眾社會參與需求，即日起將加入興東客運，新增5條路線加入敬老愛心卡免費乘車服務。

縣府社會處指出，興東客運與統聯客運自今年1月21日起，聯營花蓮火車站至台東縣成功鎮路線並加入補助，自3月1日起，持花蓮縣敬老愛心卡可免費搭乘興東客運營運的5條跨縣境路線，包含靜浦至台東、靜浦至台東（經中華大橋）、靜浦至成功、花蓮新站至成功再至台東，及玉里至寧埔至成功（經玉長公路）等5條路線。

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縣府社會處表示，乘車補助服務範圍包含台鐵、統聯、首都、興東、臺北客運、卓溪鄉卓清社區發展協會、富里鄉羅山社區發展協會及萬榮鄉馬遠社區發展協會營運的幸福巴士、敬老愛心計程車等各項交通運輸工具。

縣府並提醒，各項交通運輸工具因設備差異性而補助方式不同，使用前請至縣府社會處網站參閱補助方式，各項補助及敬老愛心卡僅限本人使用，若查獲有非本人使用，將依規定停止補助並依法送辦，請受補助者注意，避免影響乘車補助權益。

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