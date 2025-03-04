學中共老招？傅崐萁發文稱「驚訝」 祝「葉霸」安好健康

傅崐萁2日遭年近80歲退休教師葉春蓮嗆聲，痛批是「綠營側翼、預謀鬧事」，3日晚間臉書發文突然改口「崐萁非常驚訝且遺憾，希望葉老師能有安好健康的身體」。（民眾提供、資料照，本報合成）

2025/03/04 09:50

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮名師「葉霸」葉春蓮前天（2日）參加國民黨縣黨部主辦植樹節活動，當面批傅崐萁「通匪」、「愚弄人民」遭粗暴架離，引爆各界怒火，昨早傅崐萁及黨部痛批是「綠營側翼、預謀鬧事」等，但傅崐萁昨晚近7點臉書發文態度丕變稱：「崐萁非常驚訝且遺憾，希望葉老師能有安好健康的身體！」網路上也開始流言稱葉老師「精神狀況不好」、「失智」等，有網友質疑「被精神科」根本就是中國共產黨的「套路」。

傅崐萁臉書昨晚6點45分貼文，內容寫道：「突發的事件卻是餘波盪漾，對於葉春蓮老師在場外發生的紛擾，崐萁非常驚訝且遺憾，希望葉老師能有安好健康的身體！」跟昨天白天傅崐萁痛罵葉春蓮是「綠營側翼」、「都是預謀」，強調「完全都不是事實，完全都是謊言，整個都是預謀」，辯稱和國民黨支持者拉扯衝突等畫面「這部分跟我們一點關係都沒有」，一到晚上態度完全翻轉。

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傅崐萁在這篇臉書文中寫到：「崐萁也想知道『為什麼這麼多人被民進黨欺騙？但這絕不是葉老師的錯，人民有知的權利。但是當綠媒、網軍、、側翼一面倒混淆黑白是非攻擊時，而崐萁即使被貼標籤，也要堅定的修「財劃法」為花蓮家鄉爭取每年增加超過160億的補助款......』，傅崐萁預計今早10點將在花蓮親自出席記者會說明。

就在傅崐萁臉書祝葉春蓮「安好健康的身體」同時，有網友發現網路上開始出現隱射葉春蓮精神狀況不佳、在國中校園附近遊蕩、失智、鬧場等等流言。網友「imo_torng 」就截圖一則流言說「共產黨套路」，高雄外科醫師「Carro Tsai」也貼文「網路謠言攻擊就一點都不意外的來了」。

民進黨籍立委沈伯洋也在傅崐萁臉書下留言質疑，細看該媒體粉專的追蹤者清單，可以看到一整排都是疑似東南亞國家的假帳號，忍不住譏諷：「只要被批評，就說是綠營網軍，這跟中共被批評就說是西方世界策動有什麼兩樣？一天到晚說網軍，那我問一下，分享傅總召文章的粉專，追蹤者是熱情的外國人嗎？我都不知道總召在東南亞那麼受歡迎！」

沈伯洋接著說：「你說跟葉老師站在一起，但你們黨部今天才把老師抹綠，口徑一致那麼難嗎？你說我台灣和美國有房子，但我兩邊都沒有，堂堂總召連查證能力都沒有。我說過找到我房子我就辭職，找不到的話，你應該為你的造謠負責。接下來我遇到你都會問，你拿到房產證據了沒？」

許多網友看到精神不佳的流言相當憤怒寫說：「開始抹黑了，今天還有看到有網軍形容老師是亂跑的老人」、「如果這樣說的話，立法院裡面精神不佳的人好多」、「她80歲比我還有肌肉是哪來精神狀況不好」、「噁爆，她說話的樣子超級有條理好嗎！比咆哮黃國昌有條理多了欸！」、「非常共產黨耶⋯」、「80歲的老人面對麥克風講得條條有理，那裡像某人在立法院質詢，只會亂吠 跟本不會質詢」、「她打桌球那副猛樣哪裡精神狀況不佳」。

花蓮縣花崗國中80歲退休教師葉春蓮2日在植樹節活動中當面質疑立委傅崐萁，遭工作人員架出會場。（民眾提供，本報合成）

花蓮名師葉春蓮參加植樹節活動當面批傅崐萁「通匪」、「愚弄人民」遭粗暴架離引爆校友怒火，原本批評葉老師是綠營側翼的傅崐萁，昨晚臉書態度突翻轉祝葉老師身體安好健康。 （翻攝傅崐萁臉書）

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