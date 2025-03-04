在地人曝「葉霸」2字在花蓮的重量！許美華：傅崐萁真的惹錯人

花蓮教師葉春蓮在花蓮育才無數，在地方相當知名。（記者王錦義攝）

2025/03/04 00:36

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕已近80歲的花蓮退休名師葉春蓮，2日在國民黨立院黨團總召傅崐萁的場子怒批傅崐萁「通匪」，遭人架離場。傅崐萁和藍營還指稱葉春蓮就是綠營側翼，輿論怒火越燒越大，連花蓮地方要角、被視為可能威脅到傅崐萁「花蓮王」地位的縣議員魏嘉賢都跳出來聲援，引發關注。科技專家許美華直言，看來過去總是在花蓮自以為能呼風喚雨的傅崐萁，這次真的惹到不該惹的人，花蓮人生氣了！

綽號「葉霸」的葉春蓮老師，挺身在充滿傅崐萁支持者的活動怒嗆傅崐萁，結果遭受粗魯對待，過去受其教誨的學生們紛紛發聲表達憤怒，外界批評聲浪也高漲。而傅崐萁3日白天還指稱葉春蓮過去與綠營的議員友好，本來就是深綠支持者，這次事件是綠營側翼與網軍的預謀惡意操作，結果眼看輿論越燒越大，晚間急改口稱自己與葉春蓮「站在一起」，將所有事情推給賴清德，批評賴政府分化台灣社會。

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葉春蓮的事情一夕之間受到熱烈討論，有花蓮在地人在Threads上介紹她的背景，「給外地人跟沒有經過聯考的小朋友講講『葉霸』這2個字在花蓮的重量！在那個人人要通過聯考擠進大學窄門的年代，偏遠的花蓮教育資源其實很不夠！想要上大學只能讀花中跟花女，而要考上花中花女，在花蓮最好要就讀花崗國中跟國風國中！」

「在那個可以能力分班跟男女分班的年代，花崗跟國風每一屆各20班，都會有男女各一個升學班，每班約50人，全花蓮市的家長搶破頭要擠進這200個名額！事實也是這幾個升學班上花中花女的比例最高，而葉霸就一定是她那一屆4個升學班的班導師之一！即使不是唸葉老師的導師班，只要是花崗國中的學生，一定也都很尊敬葉老師！雖然我不是唸花崗也跟葉老師不同屆，但葉霸的聲名遠播，連我都聽聞過她的威名！花蓮王，你惹錯人了！」

許美華3日晚間轉發該名網友的Threads文，直呼「傅崐萁這次真的惹錯人了！過去24小時，看了好多花蓮人寫葉春蓮老師的故事，覺得傅崐萁這次真的踩到花蓮人的底線了。在花蓮，幾乎無人不知、被稱為『葉霸』的葉春蓮老師，不只是師鐸獎退休好老師這樣的等級，她是花蓮的師界傳奇，大家尊稱她『葉霸』，因為不管多皮的學生對她都很敬畏。」

「即使沒被她教過，但每個花蓮在地人都知道葉霸。鐵血老師兇到出名，但嚴師出高徒，她的學生到現在講起她，都還是心存感念。結果，這樣個性剛直備受尊敬的傳奇老師，因為指責傅崐萁通匪，就被極其粗暴的拖出去，還被傅崐萁說是綠營側翼。連花蓮另一地方勢力的魏家，也出來聲援葉霸，這代表傅崐萁真的惹怒花蓮人了。」

葉春蓮（紅框處）因為嗆傅崐萁遭人架走。（民眾提供）

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