傅崐萁丟1照控葉春蓮是綠側翼 胡仁順PO傅與王滬寧握手照：中共側翼？

傅崐萁給出葉春蓮過去與民進黨議員莊枝財、胡仁順同框的照片，指控葉春蓮本來就是深綠側翼。（傅崐萁提供）

2025/03/03 21:15

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕曾榮獲師鐸獎的花蓮退休名師葉春蓮，昨天（2日）在國民黨黨立院黨團總召傅崐萁的場子怒嗆傅崐萁「通匪」，遭人粗魯架離會場，相關畫面曝光引爆輿論怒火。面對外界批評，傅崐萁和藍營竟稱葉春蓮就是綠營側翼安排去鬧場的，還拿出葉春蓮過去與民進黨籍議員莊枝財、胡仁順同框的照片，指葉春蓮本來就是深綠支持者。對此，胡仁順今天（3日）貼出過去傅崐萁與中國全國政協主席王滬寧合影的照片，狠譏照傅崐萁的邏輯，不就是承認自己是共產黨的人？

大罷免延燒，國民黨立院黨團總召傅崐萁昨天（2日）在花蓮舉辦植樹節相關活動，動員近2000人參加，卻不准參加者拍攝、媒體進場，而後遭指該活動主要目的其實是固樁，傅崐萁整場都在罵民進黨，要鄉親不要聽信綠營、綠媒的話。昨天在現場的葉春蓮聽不下去，起身怒嗆傅崐萁通匪，遭其他傅崐萁的支持者圍剿，隨後數名大漢將其架走，相關畫面被拍下PO網，掀起熱議。

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傅崐萁和國民黨花蓮縣黨部今天表示，昨天的活動是不對外開放的，也沒有邀請媒體，全程禁止錄音錄影，葉春蓮咆哮時卻剛好有二樓牆角視角偷拍的影片流出，合理懷疑是綠營側翼與網軍的預謀惡意操作。傅崐萁還丟出葉春蓮過去與莊枝財、胡仁順同框的照片，稱葉春蓮長期以來就是深綠的支持者，還反過來質疑「民主社會是容許各種聲音，師者傳道授業，不能讓別人有意見表達嗎？」

據了解，2015年因為自己執教的花岡國中校園改建，熱愛動植物的葉春蓮擔心老樹遭砍伐，找來民進黨的議員陳情，沒想到如今卻因這件事被傅崐萁和藍營拿來指控是綠營側翼。

對此，胡仁順在臉書發文，「影片、照片就在那邊，大家都看得到，說沒有推擠，是有無形的手讓葉霸老師被拉扯嗎？說這種謊大家都想笑，怎麼會害怕到需要撒這麼荒唐的謊啊？照傅崐萁的說法，葉霸老師是側翼，場內拍照的也是側翼，造成混亂的也是側翼，那側翼頭就是傅崐萁，一切都是傅崐萁帶頭霸凌葉霸老師才讓輿論延燒的耶。」

胡仁順還貼出去年4月傅崐萁率團赴中，與王滬寧握手合影的照片酸：「不用放一張我和莊議員的照片在那邊影射老師是側翼，那是將近十年前花崗國中護樹活動的照片，護樹案之後我也沒有再跟老師見過面。同框、有交流就是側翼，那傅崐萁跟王滬寧同框握手是……？」

他接著說：「民進黨沒辦法叫傅崐萁在台上用麥克風罵老師、沒辦法叫國民黨的人推擠咆哮拖拉老師，場內外都是你的人，這場混亂就是你傅崐萁自己造成的，起因就是你傲慢、驕傲又獨裁。退一萬步說，就算老師真的是民進黨的好了，那你們就可以這樣推擠、霸凌、拉扯一位單槍匹馬、手無寸鐵的80歲老婦人？你們的父母、祖父母80歲被這樣對待，你們可以接受？只因為葉霸老師說了你們不喜歡的話，就可以這樣對待她嗎？根本就是文革嘛！80歲師鐸獎老婦人也不放過！」

「昨天事情發生後，就有教育界人士馬上問我怎麼報名參與罷免傅崐萁志工，更不用說各界人士已經不分黨派站出來力挺葉霸老師。國民黨和傅崐萁繼續這樣硬扯瞎掰，就繼續幫傅崐萁的罷免連署書份數衝高高！」

胡仁順今天貼出傅崐萁去年與中國全國政協主席王滬寧合影的照片，狠譏照傅崐萁的邏輯，就是承認自己是共產黨的側翼。（圖翻攝自胡仁順臉書）

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