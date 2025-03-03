花崗校友校門前舉牌聲援葉老師 校方：尊重校友言論自由

今天下午五點多有自稱校友的男子穿著花崗校服、拿著牌子在校門前聲援，牌子寫說：「我會分辨是非，我會罷掉這個人」，校方前往溝通。（記者王錦義攝）

2025/03/03 18:47

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮80歲退休老師葉春蓮「葉霸」昨當面嗆傅崐萁「通匪」，遭數名工作人員架離現場引發外界聲援，今天下午五點多有自稱校友的男子穿著花崗國中校服、拿著牌子在校門前聲援，牌子寫說：「我會分辨是非，我會罷掉這個人」。校方認為尊重個人言論自由，但校服代表學校、代表在校生，還是希望校友能尊重一下學校，聲援人士在六點後離開。

校方指出，接獲通知校門口有人穿著校服舉牌，所以出來關心，學校尊重每個人的言論自由，但校友也沒有經過學校的同意，就穿著校服、站在校門口，他是認為畢業校友返校最好就是穿便服就好，每個人都有自己的想法，也希望校友能尊重學校。

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校方指出，葉老師昨天去領樹苗，葉老師今天到學校當志工，也希望自己的個人意見不要影響到學校，所以昨天都沒有說自己是來自哪間學校，葉老師從在校到退休都一直心繫花崗，希望這次的事件不要給學校帶來困擾。

而聲援的男子在牌子上只寫「我會分辨是非，我會罷掉這個人」，然後另一個牌子寫96級校友，就默默的站在校門口聲援葉老師，面對校方跟媒體採訪都不發一語，隨後在六點左右就離開。

國民黨立委傅崐萁2日在花蓮藉「植樹節」活動進行問政說明會，曾獲教育部師鐸獎、80歲退休老師葉春蓮昨在活動中嗆傅崐萁「通匪」，結果卻遭工作人員架離，畫面引爆許多花蓮校友憤怒，事後許多葉春蓮的學生紛紛聲援，其中包括無黨籍花蓮縣議員魏嘉賢、楊華美；綠營胡仁順、張美慧等校友。

國民黨花蓮縣黨部今則澄清，葉女士就是綠營側翼安排來鬧場的，因為馬上就有畫面流出，網路一大堆謠言，都是綠營挑起爭議、造謠，現場沒有架離、拉扯。葉春蓮回應，她本來要去領樹苗，看到台上傅崐萁又要拿著麥克風愚弄人民才會很生氣，現場怒罵傅崐萁，至於被講綠營側翼已經不新鮮了，「我不在意啊！」。

今天下午五點多有自稱校友的男子穿著花崗校服、拿著牌子在校門前聲援，牌子寫說：「我會分辨是非，我會罷掉這個人」，校方前往溝通。（記者王錦義攝）

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